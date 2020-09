FUMETTI - Svelata la Variant Cover del volume Hitorijime My Hero in esclusiva per gli Star Days

HITORIJIME MY HERO è il primo manga a tema Boys Love di Star Comics, in arrivo il 30 settembre. Una serie dolce e divertente che ha già conquistato il pubblico giapponese e che è molto attesa dai lettori italiani.

In esclusiva per gli Star Days, l’evento del 26 e 27 settembre ideato da Star Comics, il primo volume della serie sarà disponibile in versione Variant Cover realizzata da Mirka Andolfo. La fumettista di fama internazionale sarà presente durante i due giorni dell’evento e firmerà e dedicherà i volumi prenotati dai lettori in fumetteria e le copie della locandina – da lei realizzata – degli Star Days. I più fortunati potranno ottenere persino uno sketch!

Ma ora è arrivato il momento di svelare la copertina di HITORIJIME MY HERO N. 1 VARIANT COVER EDITION!

QUEER 1

HITORIJIME MY HERO N. 1 VARIANT COVER EDITION

Memeco Arii

13x18, B, b/n e col., pp. 176, con sovraccoperta, € 6,50

Data di uscita: 30/09/2020 in esclusiva per gli Star Days

Isbn 9788822620446

Setagawa, studente e teppista buono a nulla, è il “sottoposto” del temibile professor Kosuke. Nonostante il ragazzo lo consideri un idolo, l’insegnante lo sconvolge senza pietà con le sue parole e i suoi atteggiamenti. Setagawa cerca in tutti i modi di controllare i suoi sentimenti, ma senza rendersene conto… più cerca di resistere al suo eroe e più il desiderio nei suoi confronti si infiamma! Cosa sarà mai questa sensazione?!

Avete tempo fino al 20 settembre per farlo, in una delle fumetterie aderenti agli Star Days!

Vi ricordiamo gli appuntamenti, in streaming online su stardays.it e vvvvid.it, ai quali Mirka Andolfo parteciperà durante gli Star Days:

STAR DAYS BEGINS!, sabato 26 settembre dalle ore 11:00

HITORIJIME MY HERO - LIVE SKETCHING & DEDICHE, sabato 26 settembre dalle ore 17:30

WE CAN BE HEROES, domenica 27 settembre dalle ore 14:45

Registratevi gratuitamente agli STAR DAYS 2020 per non perdere i tanti appuntamenti del 26 e 27 settembre!