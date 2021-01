FUMETTI - ’The Walking Dead Color Edition’ in Italia dall’11 marzo con saldaPress

Giovedì 11 marzo esce per saldaPress la nuove edizione a colori del capolavoro di Robert Kirkman, ’The Walking Dead Color Edition’.

Da quando negli scorsi mesi Skybound e Image Comics hanno dato la notizia, l’attesa è cresciuta anche in Italia, ma finalmente ci siamo. Il prossimo 11 marzo debutterà in edicola e in fumetteria il primo numero in edizione bonellide mensile di THE WALKING DEAD COLOR EDITION, pubblicato come sempre da saldaPress.

Conterrà due numeri singoli – o comic book - americani, per 64 pagine di fumetto.

Come annunciato in live e sui propri canali social, saldaPress ha però pensato anche ai collezionisti e ai lettori che da anni chiedono un’edizione spillata. E a partire da maggio sarà disponibile anche l’ORIGINAL EDITION – i dettagli della quale verranno illustrati nelle prossime settimane –, cioè un pack contenente l’edizione italiana dei sei spillati a colori. Questa edizione uscirà ogni tre mesi.

Dopo 15 anni di enorme successo negli USA e in Italia, quindi, torna il capolavoro di Robert Kirkman in una nuova, eccezionale e inedita versione a colori.

L’epopea di Rick Grimes, che si risveglia dal coma in un mondo in balìa dell’apocalisse zombie, riparte dall’inizio in questa edizione in albi mensili coi colori di Dave McCaig. Una straordinaria occasione per immergersi nella serie più popolare degli ultimi 20 anni per chi ancora non l’ha letta e per vederla con occhi nuovi per chi l’ha già amata e divorata.

Il primo numero in edizione bonellide sarà disponibile in tre versioni: regular, variant Adams (disponibile in fumetteria e nello shop online saldaPress) e variant Tedesco (disponibile solo nello shop saldaPress).

Il prezzo lancio del primo numero regular sarà di 2,99 euro, mentre dal secondo numero il prezzo di copertina sarà di 4,90 euro.

Saranno disponibili in edizione variant (prezzo di copertina 6 euro) i primi sei numeri della versione bonellide: le sei immagini di copertina sono complementari e collegate tra loro.

Appuntamento in edicola, in fumetteria e nello shop online www.saldapress.com dall’11 marzo.