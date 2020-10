FUMETTI: The Walking Dead, 15° anniversario di in Italia Celebration Pack

Il primo numero di The Walking Dead è uscito negli USA nel 2003.

Il primo volume della serie è uscito in Italia grazie a saldaPress solo due anni dopo, nel 2005. Solo due anni nel senso che all’epoca la serie di Robert Kirkman, Tony Moore e poi Charlie Adlard non era certo un fumetto popolare e tantomeno un incredibile prodotto transmediale come oggi. Nel 2005 era un ottimo, anzi un grande fumetto, che saldaPress scelse per la sua bellezza. Una grande intuizione, a giudicare da ciò che è accaduto nei 15 anni seguenti, cioè fino al 2020. Quest’anno.

15 anni di pubblicazione ininterrotta, come nessun altro editore al mondo, al di fuori degli USA.

Nel 2020 sono arrivate alla fine le principali e storiche edizioni saldaPress del capolavoro di Robert Kirkman, compresa quella mensile in albi. E saldaPress ha deciso di celebrare l’evento con uno spettacolare pack che riprende le variant utilizzate da Skybound per festeggiare i 15 anni della serie negli USA.

Stiamo parlando di THE WALKING DEAD – 15° ANNIVERSARIO DI TWD IN ITALIA – CELEBRATION PACK, un oggetto da collezione e una dichiarazione d’amore.

Questo splendido pack esce il 29 ottobre e raccoglie 15 versioni del numero 70 – l’ultimo della serie – con 15 copertine variant diverse realizzate da alcuni dei migliori talenti del fumetto americano. Stiamo parlando di Jen Bartel, Chris Burnham, J. Scott Campbell, David Finch, Kim Jung Gi, Emma Rios, Chris Samnee, Matteo Scalera, Declan Shalvey, Sana Takeda, Cory Walker e Ashley Wood.

La copertina del cofanetto è una illustrazione inedita di Lorenzo De Felici, co-creatore e disegnatore di Oblivion Song.

Il pack uscirà il 29 ottobre 2020 in due edizioni:

REGULAR limitata a 2000 copie numerate

Prezzo: 50 euro

VARIANT (in esclusiva per l’eshop di saldapress.com e con immagine di copertina in b/n) limitata a 250 copie numerate e contenente, oltre ai 15 albi come nella versione regular, un poster di grande formato (l’immagine di Lorenzo De Felici a colori e 15 cartoline che riproducono le cover degli albi, di cui una AUTOGRAFATA da Robert Kirkman.

Prezzo: 75 euro

Una oggetto di culto, per una serie di culto.

E per celebrare 15 anni di The Walking Dead in Italia, grazie a saldaPress.