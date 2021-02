FUMETTI - ’Guida ai Cinecomics. Dalla pagina allo schermo’

Vi segnaliamo, in uscita con EDIZIONI NPE, ’Guida ai Cinecomics. Dalla pagina allo schermo’, di Giuliano Gambino. Una raccolta di oltre 400 titoli del grande e piccolo schermo ispirati al mondo della Nona Arte, dai più famosi ai meno noti.

Commedie, drammi, film d’azione e d’avventura ispirati ai fumetti sono diventati veri e propri cult.

Spesso si tende ad associare i cinecomics ai grandi blockbuster con protagonisti gli eroi in maschera, come Batman di Tim Burton o Iron Man di Jon Favreau. Ma gli adattamenti cinematografici di storie e personaggi dei fumetti sono molto più numerosi e frequenti di quanto si creda. Grandi classici del tempo, come La Famiglia Addams, The Mask o Il Corvo, ma anche pellicole meno note, vedi Blondie, Ragazzi in gamba o Il villaggio più pazzo del mondo, rientrano a pieno titolo nella categoria. Questo enorme volume di 816 pagine raccoglie e approfondisce oltre 400 titoli tra film, cortometraggi, mediometraggi e pellicole non autorizzate, dagli anni Sessanta fino all’era covid.

Dal taglio del libro sono visibili le etichette che dividono il volume in decenni, per una più facile consultazione.

Una guida adatta a tutti: gli appassionati ritroveranno i film che hanno sempre amato, e i neofiti scopriranno che quella storia che gli era tanto piaciuta era tratta da un fumetto!

