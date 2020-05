Fumetti: uscite Tunué di giugno e luglio 2020

Tra le uscite della attivissima casa editrice Tunuè, a giugno, "Un singolo passo", graphic novel sull’Erasmus e il viaggio come riscoperta di sè stessi, e "Momo", fumetto per ragazzi pluripremiato a livello internazionale sulla perdita, il lutto, l’amicizia e l’infanzia. Quindi, la prima uscita del mese di luglio, "Rose" di Valérie Vernay, Émilie Alibert e Denis Lapière...

UN SINGOLO PASSO

dal 18 giugno

Come un viaggio in Erasmus e abbandonarsi all’esperienza può cambiarti la vita. Una storia sul viaggio e sull’autostima.

MOMO

dal 25 giugno

Un delicato romanzo di formazione a fumetti che rievoca la tenerezza dell’infanzia, il tempo degli amici, le scoperte, le piccole sciocchezze, la grande felicità e il dolore.

ROSE

dal 2 luglio

Un giallo a fumetti con elementi thriller e romantici per tutti gli amanti di Dylan Dog. Il ritorno di Valérie Vernay, autrice de "La memoria dell’acqua", portato in Italia da Tunué e vincitore del Gran Guinigi per la miglior storia lunga a Lucca Comics & Games.

MILLE TEMPESTE

dal 9 luglio

La nuova edizione per la collana degli imperdibili "Ali" del graphic novel di Tony Sandoval.

