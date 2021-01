FUMETTI - Uscito ’Cuore di tenebra’ illustrato da Peter Kuperce

E’ uscito il 28 gennaio scorso edito da Tunuè, ’Cuore di tenebra’, adattamento a fumetti del classico di Joseph Conrad.

Cuore di tenebra ha sconvolto generazioni di lettori con il suo inquietante ritratto del colonialismo in Africa. Oggi, l’acclamato illustratore Premio Eisner, Peter Kuperce ne offre un’ interpretazione visivamente immersiva e profondamente riflessiva del controverso Joseph Conrad. Le sue immagini e il testo di Peter Kuper affrontano gli atteggiamenti coloniali di Conrad e il razzismo sistemico europeo. Gli ammiratori di lunga data della novella apprezzeranno le interpretazioni innovative del fumettista americano, mentre i nuovi lettori scopriranno una brillante introduzione a un’ opera canonica della letteratura del XX secolo. «Non solo un trionfo dell’arte grafica ma un’opera convincente di interpretazione letteraria.

Peter Kuper ha progettato una sintesi magistrale che mantiene il linguaggio di Conrad spingendo oltre i limiti della visione di Conrad», scrive nella prefazione Maya Jasanoff, docente di storia alla Harvard University.

IL LIBRO

Marlowe racconta di aver avuto l’incarico di sostituire un capitano fluviale ucciso dagli indigeni nell’Africa centrale. Si imbarca su una nave francese e, giunto alla stazione della compagnia, vede come gli indigeni muoiano di stenti e di sfruttamento. Dopo un lungo viaggio di duecento miglia sul fiume rintraccia Kurtz, un leggendario agente capace di procurare più avorio di ogni altro. In realtà Kurtz, uomo solo e ormai folle, è quasi morente. Viene convinto a partire, ma muore sul battello che lo trasporta, dopo aver pronunciato un discorso che non può nascondere la «tenebra del suo cuore».

L’AUTORE

Peter Kuper, autore di illustrazioni e fumetti apparsi sul Time, MAD, The New York Times, cofondatore di World War 3 Illustrated. Con Rovine(edito da Tunué) ha vinto l’Eisner Award nel 2016 per il miglior graphic novel riuscendo a costruire un successo planetario. Ha vissuto a Oaxaca, in Messico, tiene diversi corsi alla Harvard University e ha insegnato fumetto alla School of Visual Arts per oltre 25 anni. Ha inoltre realizzato l’adattamento a fumetti di alcune delle più importanti opere di Franz Kafka, in uscita in Italia per Tunué.

