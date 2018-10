Sabato 13 ottobre la CArt Gallery di Roma (Via del Gesù, 61) inaugurerà la Mostra "SUBHEROES" esponendo oltre 40 Opere Originali di Danijel Zezelj, Illustrazioni e Tavole Originali realizzate per alcune importantissime testate internazionali (Capitan America, Hellblazer) e vari Graphic Novels come "Cappuccetto Rosso Redux". Tutte le Opere potranno essere acquistate a partire da sabato pomeriggio.

L’Artista sarà presente in Galleria per incontrare gli appassionati Sabato 13 ottobre a partire dalle ore 17 e, con una spesa minima di 25 euro in volumi di Zezelj, sarà possibile avere una dedica personalizzata. Se siete impossibilitati a presenziare all’inaugurazione potete ordinare i volumi anche via mail: info@cart-gallery.com

La CArt Gallery, inoltre, ha fatto stampare per l’occasione un Poster in Tiratura Limitata a soli 40 esemplari che può essere ordinato direttamente QUI.