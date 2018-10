Dopo la 75° Mostra del cinema di Venezia, Grunda l’angelo dalle ali rotte, il fumetto a sfondo sociale, ideato, interpretato e prodotto da Emanuela Del Zompo con la collaborazione della regista Annie Depardieu approda alla 13° edizione della festa del cinema di Roma e sarà presentato il 26 ottobre alle 17.30 presso la sala Arte (Lazio film Commission) dell’Auditorium Parco della Musica, da Cinemadamare, (Cinemadamare – Travelling Campus è il più lungo campus di cinema e formazione che nel 2018 ha visto la sua XVI edizione con partecipazione di oltre 300 registi di oltre 65 nazionalità, che hanno girato oltre 250 film nelle 13 settimane di svolgimento nel 2018), che continua il suo lavoro di promozione dei giovani filmmaker e dei loro film. Grazie ad una collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma e con la Roma Lazio Film Commission, in occasione della 13.esima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 18 ottobre al 28 ottobre, mette a disposizione degli aspiranti cineasti uno spazio per la presentazione delle loro opere. L’obiettivo è proprio quello di assicurare visibilità anche a lavori realizzati al di fuori del circuito professionale, ma che contengono notevoli elementi di qualità. E farlo proprio durante uno degli appuntamenti più prestigiosi per la cinematografia nazionale e internazionale.

Nella stessa occasione, sarà assicurare ai registi, agli sceneggiatori e agli attori (e altre figure artistiche), protagonisti dei film proiettati, anche la presenza, in platea, di “addetti ai lavori” che possano, al termine della fruizione, offrire una loro opinione sui lavori visti (e anche sul possibile mercato del film).

Alla presentazione di Grunda, l’angelo dalle ali rotte, sarà presente la regista Annie Depardieu, la protagonista e produttrice Emanuela Del Zompo, il cast artistico e tecnico del fumetto e sarà proiettato un corto di animazione tratto dal fumetto di 3 minuti.

Ricordiamo che il progetto oltre ad un valore artistico, ha un obiettivo sociale: arrivare sui banchi di scuola a scopo didattico. Grunda, l’angelo dalle ali rotte è distribuito da www.amazon.it