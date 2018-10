Quattro date imperdibili a Lucca, Milano e Genova, per il volume che sarà in libreria e fumetteria dal 31 ottobre grazie all’attivissima casa editrice Tunuè!

Il bivio di Paco Roca e i Seguridad Social, uscirà il 31 ottobre in libreria e fumetteria. Noi siamo impazienti di sfogliarlo ma soprattutto di incontrare gli artisti che, eccezionalmente per l’uscita del libro, saranno in Italia in quattro imperdibili date due a Lucca e Milano e Genova:

Venerdì 2 Novembre

Lucca Comics&Games | Area Performance | ore 11:00

Domenica 4 Novembre

Concerto dei Seguridad Social con live painting di Paco Roca

Lucca Comics&Games | Auditorium San Girolamo | ore 16:00 Qui tutte le informazioni

Lunedì 5 Novembre

Milano | Feltrinelli Piazza Duomo | ore 18:30

Con Paco Roca e i membri di Seguridad Social dialogherà Gian Paolo Serino

Martedì 6 Novembre

Genova | Coop Porto Antico | ore 18

Conosciamo tutti la capacità di Paco Roca di essere un artista eclettico, non solo in grado di affrontare tematiche diverse, spesso delicate, quanto di trattarle con grande intensità e al contempo ironia.

Il bivio è un dialogo, una conversazione tra Paco Roca, e quindi il mondo del fumetto, e José Manuel Casañ, esponente dei Seguridad Social, band degli anni ’90 che, prodotta dalla stessa etichetta dei Nirvana, è diventata simbolo del rock spagnolo. I due parlano di fumetti, di musica, di come forme di espressione diverse possono incrociarsi e dare vita a prodotti ibridi e onnicomprensivi. La creatività, d’altronde, risiede proprio nella fusione di più linguaggi. Il bivio è tutto questo, anche dal punto di vista formale: gli stili grafici usati da Roca si adattano alla musica e il progetto modella i disegni e la narrazione sulle canzoni contenute nell’ultimo album del gruppo spagnolo.