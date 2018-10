In uscita edito da NPE, "Una Valle", graphic novel elegante ed intenso dedicato alla memoria di Magnus.

Questo volume cartonato a fumetti (Formato21x30 cm, cartonato, 96 pgg. a colori ISBN9788894818680; Prezzo 19,90), realizzato interamente in toni color seppia, viene pubblicato in occasione del famoso “Magnus Day” in programma il 14 ottobre: un giorno dedicato al grande Magnus, al secolo Roberto Ravera, che si tiene ogni anno a Castel Del Rio, la città di cui si innamorò e dove andò a vivere.

È facile rendersi conto di come il personaggio protagonista di questo libro gli assomigli in tutto e per tutto! La maggior parte del volume è ad opera di Giovanni Degli Esposti Venturi – famoso disegnatore di Zagor e di tanti altri volumi della Sergio Bonelli Editore – che purtroppo scomparve prematuramente lasciando il posto a una carrellata di grandissimi maestri del fumetto: Ruggeri, Delvecchio, Fontana, Bonfatti, Cortesi e Tisselli – che ne firma la magnifica copertina.

La storia è quella di Remo Liverani, un artista milanese che riceve l’incarico, dal proprio editore, di realizzare una serie di immagini della valle del Santerno da utilizzare per una pubblicazione. Si trasferisce a Castel del Rio il 13 novembre 1916, il giorno dell’inaugurazione della linea ferroviaria di Vallata, e qui si intrattiene fino al 1° settembre 1917.

In questi mesi, durante i lunghi pellegrinaggi bucolici in terra Alidosiana – con puntate nei paesi limitrofi di Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e della Toscana settentrionale – conosce personaggi come Toni, Don Giacomino, Malù, Zappòli, Strapunzèl, Cisarètt, Scurèzza, Vinàza e tanti altri che contribuiscono a farlo innamorare di Una valle, dalla quale non vorrà andare più via...

Ecco una preview sul sito della casa editrice:

https://edizioninpe.it/product/una-...