Fumetto: la storia, la cronaca e le tecniche del graphic journalism in un unico volume

Il primo saggio completo interamente dedicato al graphic journalism, "Il giornalismo a fumetti", di Carlo Gubitosa, per Edizioni NPE

La storia, la cronaca e le tecniche del graphic journalism in un volume nato dall’esperienza di un giornalista appassionato di fumetti, che ha imparato a scriverli su riviste autoprodotte per arrivare fino alle più prestigiose testate nazionali.

Questo manuale accompagna in un nuovo genere del giornalismo chi vuole scrivere per il fumetto e chi vuole disegnare per l’informazione, per vivere la magnifica avventura di trasformare buone idee in pagine che possano lasciare il segno del fumetto, della grafica e del giornalismo nella vita di chi legge, ma anche in quella di chi scrive e disegna.

Un percorso che inizia con l’avvento del racconto grafico negli USA, passa attraverso l’esperienza italiana della rivista «Mamma!» come laboratorio sperimentale di giornalismo grafico per una generazione di autori, e segue l’ingresso del comics journalism negli spazi più autorevoli della stampa periodica italiana e internazionale.

Un volume che raccoglie esperienze, testimonianze e percorsi d’autore, arricchito con un potente impianto di analisi teorica e 48 pagine di sceneggiature originali, 53 tavole di giornalismo a fumetti e 448 pagine di link a contenuti digitali extra.

L’autore Carlo Gubitosa sarà ospite dello stand di Edizioni NPE (NAP134, padiglione Napoleone) di Lucca Comics & Games 2018 giovedì 1 novembre per autografare le copie del volume. Sempre giovedì 1 novembre, dalle ore 12,00 e fino alle 13,00, l’autore sarà relatore, con Nicola Pesce, Andrea Plazzi e Matteo Stefanelli, di un incontro-panel dedicato al volume presso l’Auditorium Fond. Banca del Monte.