Fumetto: LaPiccolaVolante pubblica Q. B., dai molti ingredienti horror

La casa editrice LaPiccolaVolante ha appena dato alle stampe Q. B., scritto da Sara Cabitta e disegnato da Marco Fontanili.

Secondo fumetto dell’omonima collana, dopo O.Z di Paolo Massagli, Q. B. è una storia cupa e dai connotati surreali e splatter che mescola gli ingredienti della suspance, dell’horror e dell’ordinaria follia per dar vita a un racconto che prende i risvolti dell’incubo.

L’ambientazione prevalente è un grigio condominio di periferia e il tempo scelto dall’autrice il monotono alternarsi fra giorno e notte nell’appartamento di Valentina, la strana protagonista del libro. Il titolo del libro è una sigla ben nota agli appassionati di ricette e dell’arte della cucina. Quanto basta. Un dosaggio che solitamente viene eseguito a occhio e a gusto. Una scelta che fornisce ai lettori solo una vaga indicazione sulla tematica e sulla storia, per non anticipare il sapore della ricetta che troveranno fra le pagine.

Un piatto inquietante che rivisita gli ingredienti del quotidiano e le relazioni sociali, elaborato con la sceneggiatura asciutta di Sara Cabitta e con i disegni grotteschi e carichi di tensione di Marco Fontanili, che ha scelto di aprire la porta sull’insania con un’inchiostrazione pesante e un’alternanza a scacchiera di bianchi e neri che imprime alla storia un impatto visivo alienante e al tempo stesso macabro.

Q. B.

di Sara Cabitta e Marco Fontanili

Anno: 2018

Formato: 18x26,5 (brossura)

Pagine: 74

Collana: Fumetto LaPiccolaVolante

Genere: horror/splatter

ISBN: 9788897785286

Prezzo: 13 euro

Sara Cabitta ha pubblicato il suo primo romanzo con la casa editrice LaPiccolaVolante nel 2013: Sidorec, il Goblin chierico, storia fantasy per ragazzi, in seguito ha virato verso atmosfere più cupe con i romanzi dark fantasy La cacciatrice d’Orsi e Patti di streghe. Collabora come redattrice col sito Mangialibri e continua a scrivere nuove storie. Q. B. è la sua prima sceneggiatura.

Marco Fontanili, classe 1993, è nato e cresciuto a Reggio Emilia. Da sempre appassionato al mondo del Fumetto, alla Musica e al Cinema. Diplomato nel 2013 alla Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia, si occupa soprattutto di fumetti e illustrazioni. Ha lavorato come autore sia nel campo dell’autoproduzione sia con piccoli editori su vari fumetti. Come illustratore, invece, lavora soprattutto per il Cinema e la TV.