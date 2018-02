Fumetto: Tony Sandoval a Roma il 17 febbraio

L’appuntamento è per sabato 17 febbraio dalle ore 18:00 presso la CArt Gallery. Da non perdere l’occasione di incontrare Tony Sandoval, uno degli autori più amati del fumetto internazionale, firma di capolavori come Il cadavere e il sofà, Nocturno, Oltre il muro, Echi invisibili, Watersnakes e Appuntamento a Phoenix. Nei locali della galleria sarà allestita una selezione di tavole originali provenienti da alcuni dei suoi lavori più importanti oltre a una serie di illustrazioni realizzate appositamente per questa mostra: un affascinante excursus sulla crescita della cifra stilistica di Sandoval riconosciuta in tutto il mondo.

L’artista sarà a disposizione per sessione dediche e firmacopie, disponibile è anche il volume Monster Allergy Collection #5 con la variant cover realizzata dall’autore stampato in sole 500 copie!

mostra personale

Perduti in un sogno - L’Arte di Tony Sandoval

presso CArt Gallery via del Gesù 61 Roma

dal 17 febbraio al 7 marzo

Ingresso gratuito