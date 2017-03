La splendida serata di Giorgia Ferrero dove ModErno-Hair-Stylist di Erno Rossi è stata protagonista per acconciatura e make up della stessa, che ricordiamo appartiene al Noto Wedding Planner & Hair Stylist dei Vip & William Vittori Coordinator Support Event & Event Manager dei Vip della Eds WP Eventi che ha accompagnato l’attrice al Cinema Adriano per l’anteprima del regista Max Nardari "La mia famiglia a soqquadro" svoltasi il 29 marzo scorso.

Giorgia indossava un Romeo Gigli dopo averlo scelte fra le centinaia di opportunità dell’Atelier Rappresentanze Conti di Roma.

Il commento a caldo di Giorgia:

"Una serata molto divertente, ho incontrato anche amici di vecchia data e ne sono rimasta felice... Il film di Max è una commedia forte ed intelligente come poche se ne vedono in Italia. Il mio consiglio?Andate a vederlo, soprattutto in questo primo weekend! In bocca al lupo Max"!

Ecco quindi un’intervista a Giorgia:

