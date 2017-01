Giornata della Memoria: il Movimento Telesaudadista di Cosenza la celebra con ’Incidente a Vichy’ di Arthur Miller

Anche il Movimento Telesaudadista di Cosenza celebrerà quest’anno la Giornata della Memoria. Sentitamente e a modo suo, ovvero attingendo al pregiato e copioso patrimonio televisivo classico in cui argomenti come l’Olocausto e l’antisemitismo sono stati più volte trattati. Per venerdì 27 gennaio alle ore 21 è infatti in programma un incontro curato dal suo fondatore, Ugo G. Caruso, in cui sarà riproposto il poco noto "Incidente a Vichy" di Arthur Miller nella versione televisiva realizzata da Marco Leto su traduzione di Bruno Fonsi e trasmessa dalla Rai il 25 marzo del 1969. Straordinario il cast, tutto maschile: Renato De Carmine, Franco Graziosi, Paolo Graziosi, Mario Piave, Pietro Biondi, Vittorio Mezzogiorno, Lucio Rama, Pier Luigi Zollo, Gian Domenico Caruso, Franco Mezzera, Edoardo Florio.

Si tratta di un kammerspiel dall’atmosfera tesa e minacciosa in cui il celebre drammaturgo americano di origine semita, dispone i suoi personaggi, un campionario di spauriti ebrei o presunti tali, convocati in un ufficio della polizia francese per una verifica sulle loro origini durante il governo collaborazionista di Petain. Durante l’attesa questi si confrontano, anche duramente, sulla loro condizione, i loro orientamenti, le loro paure, i loro destini, sino all’imprevedibile finale. Scritto da Miller nel 1964, "Incidente a Vichy" è un testo potente sull’olocausto ed una riflessione originale sul tema tante volte dibattuto in sede storica dell’arrendevolezza degli ebrei di fronte al progetto nazista di genocidio.

L’evento è riservato agli iscritti al Movimento Telesaudadista ma aperto, come sempre, a quanti al di fuori del sodalizio fossero interessati a partecipare. In tal caso gli stessi possono prenotarsi sul profilo Fb del Movimento Telesaudadista.