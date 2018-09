Giulia Petrungaro tra i nuovi volti della serie tv “Il Paradiso delle signore”

Bellezza del Sud e sguardo profondo, lei è Giulia Petrungaro giovanissima ma già con lavori importanti alle spalle. La ricordiamo ultimamente nel ruolo di Rosalinda nella fiction “L’Onore e il rispetto” in cui interpretava la donna del cattivo Ettore De Nicola (Valerio Morigi) antagonista di Tonio Fortebracci (Gabriel Garko).

Oggi Giulia è tra i protagonisti della fortunata serie “Il Paradiso delle signore” che andrà in onda da oggi 10 settembre alle ore 15.25 su RaiUno.

Interpreta Elena Montemurro una giovane donna siciliana istruita e considerata "colta" dal popolo siciliano degli anni 50/60.

Elena è la fidanzata adorata di Antonio Amato (Giulio Corso). Figlia di un maestro elementare, giovane e ingenua, sentimentalmente acerba e inesperta, arriva a Milano convinta da Antonio che vuole sposarla e spera, con quella fuitina, di ottenere in fretta il permesso della sua famiglia.

La sua è la storia della presa di consapevolezza della realtà, anche dura, della vita e della maturità. Il suo impatto con il Nord e con la vita all’interno della famiglia Amato è fin dal primo momento difficile e conflittuale, soprattutto con Agnese che le rimprovera l’inettitudine alla vita domestica e quindi matrimoniale.

La mancata approvazione della sua famiglia, che non solo non le dà la sua benedizione alla relazione con Antonio, ma la disconosce, la lascia sola in un mondo sconosciuto e potenzialmente ostile.

Alla prova dei fatti il suo amore con Antonio vacilla…