Giuliano Montaldo: dal primo ciak al Premio Speciale Luciano Martino.

Il 18 dicembre a Roma, in sala ANICA, imperdibile amarcord di Cinema.

Verrà ritirata da Giuliano Montaldo, gigante del nostro cinema, nella prestigiosa sede romana dell’ANICA il prossimo 18 dicembre alle 18, la targa Cinema di qualità, speciale riconoscimento nell’ambito del Premio Luciano Martino.

A consegnarlo il suo co-produttore Massimo Vigliar della SURF FILM e la mitica Antonella Lualdi (tra le sue muse ispiratrici).

Condotta da Steve Della Casa, la serata è l’annuale occasione per ricordare il compleanno dell’indimenticato cineasta. E’ firmata da Olga Bisera (sua ultima compagna), Luca Pallanc, lo stesso Steve Della Casa, e si inserisce - come appuntamento invernale - nella manifestazione estiva Premio Camera d’Oro ai migliori produttori.

L’evento sigla, con impegno affettivo e professionale, il mantenere vivo il ricordo di Luciano Martino, padre della Commedia sexy all’Italiana, apprezzato oltreoceano e definito da - uno su tutti: Quentin Tarantino - genio assoluto del grande schermo.

Quale miglior modo per festeggiare, dunque, - e concludere con un bel brindisi - se non la proiezione di un caposaldo come “Tiro al piccione”, pellicola d’esordio dello stesso Montaldo presentata, a settembre 2019, alla 76° Mostra Int.le del Cinema di Venezia dopo il restauro della Cineteca Nazionale-Centro Sperimentale di Cinematografia e della SURF FLM.

Previsto un parterre di eccezione: da Francesco Rutelli presidente ANICA (padrone di casa) e tanta gente di set, fra cui Barbara Bouchet, Barbara De Rossi, Lando Buzzanca, Luca Verdone, Pippo Franco, Saverio Vallone, Carlotta Bolognini, Adriana Russo, Isabel Russinova, Vassili Karis, Nino Benvenuti, Enrica Bonaccorti e molti, molti altri.

Preziosa la collaborazione di Mauro D’Amico, Francesca Piggianelli e Anita Madaluni.