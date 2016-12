Give ’n take - Simone La Maida

Ci son momenti in cui un uomo avverte la necessità, viscerale, di dire qualcosa.

I motivi di questo bisogno possono essere molteplici: voglia di comunicare, di misurarsi, di perseguire la bellezza.

Tutto questo è racchiuso in give ‘n take, progetto discografico/improvvisativo di Simone La Maida.

Il sassofonista mette su un trio che si completa con il contrabbasso di Gabriele Evangelista e la batteria di Alessandro Paternesi.

Nessuno strumento incaricato della responsabilità del “tessuto armonico” dei brani e delle improvvisazioni E’ una presa di posizione chiara e consapevole: ridurre gli elementi scritti, “visivi”e verticali del comporre musicale, per poter lavorare a fondo su parametri come l’energia, il suono, il ritmo e, non di rado, sulla cantabilità delle linee improvvisative.

Il sound è potente, pieno, curato, ma non artefatto: complice di questo è il riverbero naturale del Teatro Asioli di Correggio ed il buon lavoro di missaggio del PinkHouse Studios.

La musica viene messa al centro, sin da subito: la copertina del disco, totalmente bianca, presenta due frecce rosse ed la forma d’onda relativa ai brani, vicino l’intitolazione di ogni traccia.

Lo stesso ordine delle traccia ci aiuta ad entrate appieno nell’esperienza pensata da Simone La Maida per l’ascoltatore: Incorniciate da due composizioni originali (About the three e Communication) ci sono 4 improvvisazioni, molto diverse tra loro, ma che scorrono come sorrette da un’unica idea ed un unico pensiero. In questo naturale flusso è incastonato un brano di Frank Loesser.

give ‘n take, già dal titolo, è un inno al dialogo musicale e umano tra uomini e musicisti; un invito a non abbandonare mai quella ricerca musicale radicata nel fluire del discorso e della vita e non solo prodotto intellettualoide e astratto. E’ anche dialettica tra i musicisti e l’ascoltatore.

Dicevamo all’inizio che, a volte, un uomo sente la necessità di dire qualcosa. Il bello è che per affidare tutto questo alla musica c’è la necessità, prima di dire, di far accadere qualcosa.

In give ‘n take questo qualcosa accade.

In give ‘n take un uomo è riuscito a dire qualcosa.