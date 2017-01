Glasgow Film Festival: dal 15 al 26 febbraio la 13ma edizione

Vi segnaliamo con piacere notizie sulla tredicesima edizione del Glasgow Film Festival 2017, che si terrà nella città scozzese dal 15 al 26 febbraio prossimi, uno dei maggiori festival di cinema della Gran Bretagna. Più di 310 tra eventi e proiezioni di film provenienti da 38 Paesi nel mondo, con 9 anteprime mondiali, 65 anteprime inglesi e 67 anteprime scozzesi. Il programma completo al link www.glasgowfilm.org

Glasgow Film Festival 2017 apre con l’anteprima europea di Handsome Devil, di John Butler e chiude con l’anteprima mondiale di Mad To Be Normal di Robert Mullan, interpretato da David Tennant nei panni dello psichiatra scozzese R.D. Laing e da Gabriel Byrne. Altra anteprima mondiale, quella di Benny, storia dell’eroe locale Benny Lynch, considerato il miglior pugile scozzese di sempre.

Tra gli ospiti di questa edizione sono attesi l’attore David Tennant e il regista Robert Mullan, i registi Sean Foley e Wheatley (High Rise), gli attori Michael Smiley e Jack Reynor (What Richard Did).Quindi, il regista Terence Davies e l’attore Quinton Aaron, la produttrice Christine Vachon.

Due le retrospettive: una dedicata alle ’Donne Pericolose’, con le femmes fatales dei noir quali Lana Turner ne Il postino suona sempre due volte e la’latra dedicata all’Ultimo Samurai, l’attore Toshiro Mifune, ricordato grazie ad alcuni dei capolavi che ha girato per Akira Kurosawa, oltre al documentario Mifune: The Last Samurai, narrrato dalla voce di Keanu Reeves.

Dieci i film che concorrono al Premio del Pubblico - Audience Award:

Free in Deed (USA, regia di: Jake Mahaffy)

Halfway (USA / Nuova Zelanda, Ben Caird)

In Between (Israele / Francia, Maysaloun Hamoud)

In the Radiant City (USA, Rachel Lambert)

Jawbone (UK, Thomas Q Napper) _Lipstick Under My Burkha (India, Alankrita Shrivastava)

Marija (Svizzera / Germania, Michael Koch)

Old Stone (Canada / Cina, Johnny Ma)

The Chocolate Case (Olanda, Benthe Forrer)

The Levelling (UK, Hope Dickson Leach)

Tra gli ospiti nelle passate edizioni del festival: Richard Gere, Alan Rickman, Joss Whedon, Terry Gilliam, John C Reilly, Saoirse Ronan, Richard Dreyfuss, Jonathan Glazer, Richard Johnson, Gemma Arterton, Ben Wheatley, Cliff Curtis, David Robert Mitchell, Carol Morley, Gemma Jones, Jason Priestley, Neil Jordan, agnés b., Armando Iannucci, Jack O’Connell, Dexter Fletcher, Peter Mullan, George Sluizier, Peter Capaldi, Ty West, Richard Ayoade, Eli Roth e Jean-Pierre Jeunet.

