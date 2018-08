Gli autori Marsilio al prossimo Festivaletteratura di Mantova

In vista della XXXII edizione del Festivaletteratura di Mantova (5-9 settembre), tra i numerosi ospiti nazionali e internazionali vi segnaliamo, per Marsilio, la presenza di Michela Murgia (Venerdì 7 settembre ore 17.00 Tenda Sordello), che porta al Festival, fresco di stampa, il suo L’inferno è una buona memoria, il primo titolo della nuova collana PassaParola, un memoir in cui la scrittrice racconta il suo apprendistato intellettuale dall’infanzia in Sardegna alla vita di oggi attraverso l’incontro con un libro speciale, Le nebbie di Avalon di Marion Zimmer Bradley; e la scrittrice norvegese Maja Lunde (Venerdì 7 settembre ore 11.30 Palazzo Ducale - Basilica Palatina di Santa Barbara), con il nuovo libro del "Quartetto sul clima", La storia dell’acqua, un romanzo che racconta un futuro prossimo in cui i profughi saremo noi europei, in fuga verso nord dalle terre riarse dalla siccità. Roberto Costantini, premio speciale Giorgio Scerbanenco per la migliore opera noir degli anni 2000 per la sua serie con protagonista il commissario Balistreri, sarà a Mantova per parlare di scrittura e serialità.

www.marsilioeditori.it