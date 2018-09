Il bello di una famiglia di super eroi è che ci si può aspettare di tutto gli uni dagli altri: è questo il loro essere incredibili. Nel 2004 quando nel mondo uscì Gli incredibili milioni di bambini rimasero a bocca aperta incantati davanti alle avventure della famiglia Incredibile, composta da marito e moglie, figlia, figlio e bebè dotati di super poteri per bloccare il male imperversante nella società americana. Nel sequel Gli incredibili 2 la stessa famiglia Incredibile affronta l’illegalità dei super eroi e una campagna mediatica contro di loro. Dopo una prima scena roboante in cui loro si rimettono in azione contro il Minatore, nemico della società a piede libero, Elasticgirl e Mister Incredibile conducono una vita modesta, sotto tono, in una quotidianità familiare come gli altri esseri umani mortali non dotato di eccelsi poteri sovrannaturali. Vengono contattati dal magnate Winston Deavor e da sua sorella Helen, il cui padre prima di morire era sempre stato un promotore di persone fuori dal comune. Propongono loro un riscatto massmediatico per tornare in auge, per provare a cambiare la legislazione, per convincere le istituzioni della loro utilità. È una proposta allettante, nonostante timori e incertezze. Elasticgirl, madre di famiglia, viene richiesta come portavoce dei supereroi e accetta l’ingaggio allettante consistente nell’andare ad abitare in una casa “incredibile” dall’architettura futuribile e un lauto compenso in cambio di indossare una telecamera che registri costantemente le azioni di salvataggio dai cattivi. Il padre resta a casa e impazzisce a stare dietro alle paturnie adolescenziali di Violetta (alla quale riesce sempre, involontariamente, a rompere le uova nel paniere), alla difficoltà con la matematica di Flash (“è cambiata la matematica da quella che studiavo io!”), alla scoperta dei superpoteri di Jack Jack (che esplode per autocombustione, si moltiplica in tanti se stessi, cambia dimensione diventando invisibile).

Musica roboante, azione, effetti speciali contribuiscono a mandare avanti una trama non così originale. Il plot ricalca le orme di un tipico film d’azione americano (in questo caso cartone animato): il fallimento, la possibilità di recupero, la svolta, il successo. Ma non bisogna mai credere a quello che si vede, mai distrarsi, mai tirare un sospiro di sollievo perché nulla è come sembra. Gli spettatori giovani gioiscono, sussultano, ridono e esultano con i loro (super)eroi sullo schermo quasi quanto durante la visione del primo film. Le critiche possono essere avanzate alla interpretazione contro lo sfruttamento della tecnologia allusa qua e là, senza meritato approfondimento.