Gli sketch di ’Oral Sex - Coming Soon’

Vi segnaliamo un divertente e intelligente libro che abbiamo potuto apprezzare al recente Romics a Roma.

“Oral Sex” è una sketch comedy che ruota attorno alle avventure di vari amici uniti tra loro da rapporti di sesso e amicizia. Un misto tra la commedia sexy americana e quella anni ottanta all’italiana. C’è la coppia etero, le due lesbiche, il gay, il malato di sesso e altri amici non identificabili in categorie prestabilite.

Il libretto è composto da brevi episodi che esplorano gli aspetti della sessualità senza ipocrisia e censure. Una serie di dialoghi veri che gli autori hanno estrapolato dalla realtà per metterli in bocca ai loro personaggi. Sesso, amore, tradimenti e gioia. Tutto questo è “Oral Sex”.

Perché questo fumettino? Perché dopo due stagioni della webserie gli autori Andrea Coffami e Carlo Piscicelli hanno pensato che forse sarebbe stato carino avere qualcosa di carta che i lettori possano leggere vergognandosi di loro stessi.

La webserie "Oral Sex – Coming Soon" ha un discreto seguito (soprattutto su Dailymotion.com che ci ha sempre sostenuto) potete quindi gustarvi la "versione cinematografica" on line nei migliori portali della rete.

Soggetto e testi: Andrea Coffami

Carlo Piscicelli

Angelo Zabaglio

Disegni e color:

Mirko Milone

Andrea Coffami / Angelo Zabaglio

In campo letterario ha pubblicato “L’interpretazione dei sogni di Freud Astaire” (Gorilla Sapiens Edizioni), le raccolte poetiche “Ne prendo atto” (Bel-Ami Edizioni, 2013); “Serio faceto” (Edizioni Ensemble, 2012); il saggio umoristico “Sovvertire il cinema” (18:30 edizioni, 2010); la raccolta di racconti “Lavorare stronca” (NPE, 2008) e la raccolta di poesie “Non tutti i dubbi sono di plastica” (Arcipelago Edizioni, 2007). Ha lavorato come autore presso VVVVID.it come autore sezione film, humor e horror. Autore con Carlo Piscicelli della webserie sexy-comica “Oral Sex, coming soon”. Lavora attualmento presso la EdizioniNPE.

Sito tenente: www.angelozabaglio.org

Mirko Milone

Mirko Milone nasce a Sarno (SA) il primo Marzo del 1994. Poco dopo i primi passi inizia a tracciare i primi segni sul foglio bianco, palesando sin da piccolo la sua grande passione e attitudine per il disegno. Dopo aver frequentato il liceo classico si butta a capofitto negli studi artistici, iniziati a Napoli e proseguiti a Roma presso la Scuola Romana dei Fumetti. Attualmente risiede a Roma e continua a vivere con la matita incollata alla mano senza avere nessuna intenzione di allentare la presa.