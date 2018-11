GLOBO D’ORO: il bando per i cortometraggi per il Premio della Stampa Estera in Italia

Pubblichiamo con piacere il bando dei CORTI dei GLOBI D’ORO, i premi della Stampa Estera in Italia!

CONCORSO PER L’ANNO 2018-19

REGOLAMENTO Miglior cortometraggio

Il concorso prevede il conferimento del Premio Globo D’oro 2019 al miglior cortometraggio. La Giuria è composta da giornalisti appartenenti all’associazione della Stampa Estera in Italia.

Art. 1

Il concorso è aperto a cortometraggi realizzati a partire dal mese di giugno 2018.

Art.2

La durata del cortometraggio non deve superare i 20 minuti, compresi i titoli di coda.

Art.3

L’iscrizione al concorso dovrà avere luogo tassativamente entro e non oltre il 1 maggio 2019.

Art. 4

Per iscriversi è necessario inviare il corto via mail all’indirizzo: corti.globodoroit@gmai.com, insieme ad una breve scheda descrittiva dell’ opera (titolo, regista, produzione, durata.)

Art.4

Il Premio Globo d’Oro 2019 sarà attribuito, come da Statuto, da una Giuria con non meno di cinque (5) membri, presieduta da un Presidente e nominata dall’Associazione della Stampa Estera in Italia.

Art.5

Si accettano in concorso film esclusivamente italiani e di lingua italiana (in inglese solo se c’è un motivo specifico e con i sottotitoli).

Ricordiamo che:

La giuria sceglierà una rosa dei migliori corti: da 3 a 5

La serata di premiazione avrà luogo nel mese di giugno.

Per qualunque altra informazioni potete scrivere all’indirizzo e-mail: corti.globodoroit@gmail.com