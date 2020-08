Golden Star Awards: Gianluca Mech premiato a Paestum da Luigi Miliucci

A Paestum, nel cuore della Magna Graecia, sono stati premiati tanti apprezzati protagonisti della nostra Tv. Nella località campana, infatti, sono stati attribuiti nei giorni scorsi gli ambiti Golden Star Awards, nell’ambito della Champions Holiday, ideata e organizzata da Ugo Autuori. In una location mozzafiato a ridosso dell’area archeologica campana, la serata di gala, condotta da Beppe Convertini, padrone di casa di "C’è tempo per...", in onda su Rai1 dal lunedì al venerdì alle 10, ha visto premiati, tra gli altri, Luca Capuano, Giorgia Wurth, Claudia Conte, Fabio Massa, Imma Pirone e Graziano Scarabicchi.

Il prestigioso riconoscimento è andato anche a Josephine Alessio, fascinosa telegiornalista di Rainews 24 e a Gianluca Mech, imprenditore di Tisanoreica e protagonista di Ricette all’italiana su Rete 4 e L’ingrediente perfetto su La7. Quest’ultimo è stato premiato dall’autore e giornalista Luigi Miliucci.

Tra gli ospiti presenti, acclamatissimi dal pubblico: la fashion-influencer Katiuscia Cavaliere e la presentatrice Marta Krevsun.

Appuntamento al prossimo anno.