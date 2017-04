Gorizia, 12 maggio: in scena lo spettacolo ’L’Albero della Vita’

Venerdì 12 maggio alle ore 21.00 presso il Teatro Bratuz di Gorizia, verrà proposto lo spettacolo “L’Albero della Vita” organizzato dalla Corale “R. Portelli” di Mariano del Friuli, in collaborazione con il Comune di Gorizia, la Fondazione CaRiGo e l’Unione Società Corali del FVG. La performance mira a realizzare un’opera d’arte totale, ovvero capace di inglobare in se stessa musica (corale Portelli diretta da Fabio Pettarin), pittura (Laura Fonovich), scrittura (Angelo Floramo) e video (Daniele Crosara), che si intrecciano con effetti straordinari in tempo reale – guidati dalla regia di Andrea Collavino – seguendo il responso dell’oracolo cinese dei Ching, uno dei libri più antichi della storia dell’umanità.

Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, decanta l’albero della vita, simbolo della creazione ma anche punto di contatto fra terra e cielo, fra materia e spirito; in tal modo l’esibizione si trasforma e si rivela opera d’arte proprio nell’istante in cui si compie.

Gli artisti condividono un luogo per dare forma alla propria opera, davanti al pubblico nella sua reale unicità e lo straordinario sta nel fatto che il risultato finale è sempre diverso, determinato di volta in volta dal lancio delle monete dell’oracolo. Ma tutto questo è ancor prima un gioco: che ci invita ad accettare il fatto che la componente del caso faccia da padrone e ci suggerisce di fidarci della creatività che nasce, proprio come una pianta spontanea, ovunque il seme possa attecchire.