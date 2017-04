Gorizia, 5 maggio: presentazione del libro ’La Rilegatrice di Abiti’ di Sibilla Pinocchio

Venerdì 5 maggio alle ore 18.30 presso l’Hic Caffè letterario di Via don Bosco 165 a Gorizia, verrà presentato il volume “La Rilegatrice di Abiti”, evento promosso dal Club per l’UNESCO di Gorizia e dall’Associazione “Amici dell’Arte Felice”: un viaggio attraverso tradizioni, mestieri, luoghi e fiabe endemiche, scritto da Sibilla Pinocchio cantastorie diplomata con il metodo Debailleul, basato sulla tradizione delle fiabe millenarie. Foglie di gelsi per nutrire i bachi da seta, merletto goriziano, tintura con la flora spontanea... un filo della narrazione intriso di terra e storie che cuce insieme passato è presente. I fioristi vendono emozioni per culle e tombe, i petali di una margherita alternano l’amore all’odio e i bouquet legano insieme i gambi dei boccioli recisi dalla pianta madre. Il libro può essere letto come la metafora dell’arte - tipicamente femminile - della tessitura: il tessuto è puro artificio cioè arte, cultura, mente. Dopo avere inventato il telaio, l’uomo interpreterà il cosmo come una stoffa e proverà ad indovina che ne sia la Tessitrice. Gli uomini, ma soprattutto le donne, si comportano ancora spontaneamente o naturalmente come dei fili: formano tra loro quelle reti o gerarchie che chiamiamo tessuto sociale o culturale. Singolarmente, ogni filo non è altro che un conduttore che porta qualcosa da un capo all’altro di se stesso, ma quando i fili si collegano insieme formano qualcosa che prima non c’era: una realtà diversa. Il dipanarsi della vicenda del romanzo è simile alla struttura di un arazzo che, attraverso la storia delle protagoniste, disegna archetipi e simboli dell’esistenza femminile. La stile dell’autrice, accattivante e vulcanico, è quello tipico dei cantastorie ( e lei lo è), quei narratori di un tempo che nelle sere d’estate, alla sola luce delle stelle, parlavano di storie antiche dove si mescolavano fatti, leggende, ricordi, fantasmi, voci vere o forse inventate, tramandate attraverso la notte dei tempi.

Interverranno l’Autrice, Andriano Macchitella del Club UNESCO e Serenella Ferrari, Presidente dell’Associazione “Amici dell’Arte Felice” di Gorizia.