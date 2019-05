Gran Ballo dell’800 sul lago di Como con la Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca

Ritorna, per il secondo anno consecutivo a Como, una tradizione cara al territorio, in voga da metà Ottocento fino a circa gli anni Sessanta del Novecento: quella dei balli, un tempo più noti con la dicitura “feste da ballo”, solitamente organizzate nel periodo di Carnevale, in prossimità dell’inaugurazione della stagione lirica.

Al Teatro Sociale, sabato 4 maggio, l’evento va a sancire una festa di primavera e, al contrario di quanto avveniva fino al secolo scorso, il termine della Stagione notte 2018/2019, preludio al ricco calendario estivo. Dopo la stagione dei balli a Vienna, dopo gli appuntamenti più blasonati, che animano molte capitali mitteleuropee, il Teatro Sociale di Como riapre le danze e si innesta in questo circuito europeo.

Le danze storiche, riscoperte in molti anni di studio e riproposte in maniera filologica da Nino Graziano Luca con la Compagnia Nazionale di Danza Storica, faranno risuonare ogni spazio del Teatro; tolte le sedute, la platea tornerà ad essere sala da ballo ed i palchi, come un tempo, un punto di affaccio privilegiato per dominare le coreografie; la Compagnia Nazionale di Danza Storica sarà vestita rigorosamente in abiti d’epoca, consigliati anche agli ospiti, in alternativa il dress code può consentire il lungo per le signore e la cravatta nera per gli uomini.

Ricordiamo che per chi volesse noleggiare un costume dell’800 e curare un’acconciatura a tema, presentando il biglietto del ballo avrà delle condizioni di favore presso Celeste Costumi Storici e Teatrali e D & F Parrucchieri by Zamira Di Dini.

Il Gran Ballo avrà inizio in Teatro alle ore 18.30. Il buffet imperiale sarà allestito in una sala del Ridotto.

CARNET DELLE DANZE

Prima parte (ore 18.30, fino alle 19.15 circa)

Grande Entrée

La Traviata - Valzer

Il Pipistrello - Quadrille

Il Fazzoletto di Pizzo - Rose dal Sud

Musen Polka

Victoria Quadrille

Mr. Beveridge’s Maggot

Pas de Patiner

Hungarian March

Moscow Polka

Russian Figure Waltzny

Seconda parte (ore 21.30, fino alle 22.15 circa)

Fächer – Polonaise

Coppelia – Valzer delle Ore

Scottish Roulette

Quadriglia I Lancieri

Mazurka dal Gattopardo

Contraddanza Venezia

Hole in the Wall

The Comical Fellow

Virginia Reel

Rigoletto - Questa o Quella

Radetzky March

Il Teatro quest’anno propone un’experience destinata a chi desidera avere una visita guidata, con alcuni aneddoti a ricordare la storia dei balli al Teatro Sociale e, pur non partecipando al ballo, assistere allo spettacolo, osservando dalle gallerie la Compagnia Nazionale di Danza Storica comporre quadriglie, valzer e galoppi: due sono i turni in cui sarà possibile accedere alle gallerie e, per circa 45 minuti, osservare, non osservati, le coreografie, come all’interno di un film d’altri tempi.

II costo di questa experience è di 10 euro.

I tagliandi per questa experience potranno essere acquistati direttamente in biglietteria.