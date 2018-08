Grandi emozioni con eventi speciali di cinema,sport,sociale ad Isola del cinema di Roma

Si è conclusa all’isola del cinema ,a cura di Francesca Piggianelli in collaborazione con Giovanni Fabiano, una grande serata e numerosi incontri speciali del nuovo cinema italiano,musica,sport,sociale e presentazioni dei libri "Tutto è possibile per chi ci crede"basato sulla storia vera di Giacomo Innowhite, di Arianna Ciancaleoni e di Il nostro teatro dei sogni, la grande storia dello Stadio Olimpico di Fabio Argentini e Luigi Panella, a seguire emozionante omaggio a Francesco Nuti da una idea di Enio Drovandi,con tanti amici e brani eseguiti dai Milk and Coffee. Nella sala gremita del cinema presentati i cortometraggi HELL INSIDE(sul tema della ludopadia),introdotto dal regista,Gastone Biwolè e dal produttore, Presidente della comunità somala Mauro Caruso, a seguire PENSIERO GIALLO(un noir grottesco) di Pierfrancesco Campanella con la gli attori Luciana Frazzetto e Gianni Franco,ad applaudirli tra gli ospiti anche Mirka Viola ed Isabel Russinova,infine Il film -doc TIZZO di Alessio Di Cosimo,con il campione del mondo dei pesi leggeri di boxe Emiliano Marsili,presente con il compositore Paolo Costa.Un brindisi finale ed un arrivederci alla prossima edizione