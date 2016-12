Graphic novel: ’Demone dentro’ presentato il 15 luglio al Summer Kino a Roma!‏

Un altro importante appuntamento romano per Mattia Iacono, che sarà con il suo Demone dentro, edito da Tunuè , domani, venerdi’ 15 luglio al Summer Kino. Il giovane artista romano continua a coinvolgere i lettori con il suo graphic novel di azione e suspense, che gli ha fatto registrare già un gran numero di attestati di gradimento. Ora per Mattia si presenta l’occasione – dopo le recenti cornici dell’Arf e La città incantata – di proseguire nel percorso di presentazione dell’opera, che sarà di nuovo nella capitale, al Summer Kino 2016, all’ex Dogana, in via dello Scalo San Lorenzo 10. A partire dalle 20 Mattia sarà insieme a Mirko Tommasino del sito geekarea.it per parlare di Demone dentro, di com’è nato, a quali opere si ispira e di tutte le difficoltà dell’esordio.

L’autore dialogherà con il pubblico presente e sarà come al solito disponibile per sketch o dediche.