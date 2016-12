Grimm (Stagione 3) – Teste di serie

Una volta finito di vedere il pilot di Grimm, la sensazione è che alla base della serie ci fosse più o meno la stessa idea alla base del romanzo di Ransom Riggs, La casa per bambini speciali di Miss Peregrine: Nick (un detective di Portland), come Jacob non ha il potere di trasformarsi in qualcosa o qualcuno ma quello di vedere le trasformazioni altrui, il lato oscuro che si appropria delle persone facendole divenire bestie, wesen. È un grimm, un cacciatore di queste ‘bestie selvagge’, ed esattamente come per Jacob, questa sua dote è ereditaria.

Seguendo la scia di Supernatural e Buffy, The Blacklist sembra premettere che la diversità (i wesen, per l’appunto) sia un pericolo per il genere umano, ma in realtà promette anche le eccezioni alla regola: Monroe, un wesen Blutbad, diventa prima aiutante e poi miglior amico di Nick, a testimonianza di come la convivenza con la diversità sia possibile e, in alcuni casi, porti alla nascita di sincere amicizie come anche di vere e proprie relazioni. Ad esempio, quella che prende piede in questa terza stagione tra Nick ed Adalind: prima sua acerrima nemica (il Grimm arriva addirittura ad ucciderne la madre), si trasforma man mano in una madre amorevole della figlia del capitano di Nick, Sean Renard, e del figlio di Nick stesso. Questa particolare ambivalenza di Adalind complica il plot in termini di rivalità romantica e mette al contempo i due poliziotti agli antipodi anche per via della lotta, tutta wesen, tra gli integralisti dell’Artiglio Nero - che arrivano ad instaurarsi tra i gangli del potere sociale facendo eleggere come sindaco di Portland il capitano Renard – e la ‘resistenza’ capeggiata da Nick e la sua personalissima squadra.

Il #TeamGrimm ha però un’arma in più, di cui gli avversari non sono ancora a conoscenza (e che, probabilmente, terrà strette le redini belliche nella quarta stagione): attraverso la ricostruzione di una mappa, Nick e Monroe sono riusciti a recuperare un tesoro nascosto da secoli nelle profondità delle foreste germaniche, un pezzo di legno - a molti potrebbe ricordare la potteriana bacchetta di Sambuco - capace di salvare da ferite mortali. Il Santo Graal, insomma, che posto a contatto con la ferita, salva da morte certa Monroe, Eve/Juliette ed infine lo stesso Nick. Un’arma talmente potente che Harry Potter decise di spezzare in due e Dan Brown di celare nelle profondità del Louvre; vedremo quali sorti deciderà per lei il Grimm.