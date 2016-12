Guarda e passa di Luciano Ciandra andrà in scena venerdì 24 giugno h 21 in occasione del XXV FESTIVAL DEL TEATRO PATOLOGICO "UPSIDE DOWN". Si tratta di una performance incentrata sul tema dell’indifferenza e si sviluppa mediante la messa in scena di sette atti brevi, sia teatrali che video.

Il vero copione di questo lavoro è l’immagine ed i pochi testi, "galleggiano nell’aria come una farfalla, su di una pozzanghera fangosa, tutti la vedono e passando dicono “tanto ormai non volerà più”. _La compagnia del dubbio è composta da persone che hanno deciso di mettersi in discussione affrontando a viso aperto un susseguirsi di tematiche purtroppo drammatiche, volute, studiate e perseverate da un’inciviltà vestita di grigio, occulta ed infame. La compagnia si fa portatrice di un semplice linguaggio "umilmente non differente, ma decisamente non indifferente".

Sette veli di Rosaria D’Antonio (sabato 25 e domenica 26 giugno h 21) è la storia di Velia, una donna raccontata attraverso sette frammenti. La sua intera vita viene rappresentata in sette dialoghi, i sette momenti cruciali che l’hanno segnata al punto di forzarla a reinventarsi per poter andare avanti. Non vedremo mai questa donna intenta in un nuovo inizio, ma solo all’apice del declino di una strada già intrapresa.

La compagnia sovraGaudio ha voluto spezzettare ulteriormente la psiche di Velia. Sette non solo è il numero delle scene, ma anche delle interpreti. Un testo dal profondo significato drammatico che affronta le problematiche di una vita incentrata sul denaro e l’avidità, mai stanca di cercare nuovi stimoli, magari anche nella redenzione. Il messaggio viene portato in modo semplice, sfruttando le potenzialità comiche che si celano dietro la sottilissima linea degli estremi. La tragicità degli eventi che si abbattono su Velia è talmente assurda da suscitare simpatia nello spettatore, rubando spesso anche qualche risata.

TEATRO PATOLOGICO: Via Cassia, 472

Venerdì 24 giugno - Sabato 25 giugno – Domenica 26 giugno ore 21.00

BIGLIETTI: 10€

PRENOTAZIONI: teatropatologico@gmail.com 06 31076259 / 389 429079