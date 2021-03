Guerre&Pace FilmFest: al via il bando gratuito per cortometraggi sul tema della guerra e della pace

Al via, per la prima volta, il bando per cortometraggi sul tema della guerra e della pace indetto dal Guerre & Pace FilmFest, la cui XIX edizione si terrà a Nettuno (Roma) dal 26 luglio al 1 agosto 2021 – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Vetrina unica dedicata al cinema di guerra e di pace, il festival è organizzato dall’Associazione Seven, con la direzione artistica di Stefania Bianchi. Un festival caratterizzato da proiezioni di lungometraggi, documentari, da questa edizione anche cortometraggi, ma anche presentazioni di libri, in collaborazione con le principali case editrici.

A iscrizione gratuita, il bando è aperto a lavori che non superino i 29 minuti di durata, ogni autore potrà presentare due opere al massimo e in ogni caso non sarà selezionata più di una opera ad autore. Se il cortometraggio è in lingua straniera sono obbligatori i sottotitoli in italiano. La scadenza per la presentazione dei corti è fissata al 31 maggio 2021. Due i formati richiesti per la selezione: mov o mp4, in HD nel formato 1920x1080. L’organizzazione si impegna a comunicare ai partecipanti le decisioni del comitato di selezione, tramite una comunicazione ufficiale sul sito www.guerreepacefilmfest.it e sulla pagina Facebook www.facebook.com/guerreepace..., entro il 23 giugno 2021. Tutti i cortometraggi inviati saranno visionati dalla Direzione del festival, che selezionerà 7 cortometraggi, che saranno presentati e proiettati durante le sette serate del festival. Nel caso in cui le condizioni sanitarie non consentano di svolgere la rassegna in presenza, i cortometraggi saranno presentati nella versione online del Guerre&Pace FilmFest. Tutte le specifiche sul regolamento e le modalità d’iscrizione al link www.guerreepacefilmfest.it

“Sono momenti difficili e tormentati – sottolinea la direzione artistica - quelli che stiamo vivendo tutti, ma le paure di oggi non devono impedirci di guardare al futuro con ottimismo. E allora siamo già tutti al lavoro per la prossima edizione di Guerre & Pace FilmFest. Un’edizione in cui vogliamo continuare a riflettere sui grandi temi dell’esistenza umana e raccontare, attraverso le emozioni del cinema, gli scenari di guerra. Sarà, come sempre, un viaggio nuovo e stimolante, fatto di immagini, storie, personaggi, sentimenti”.

Per maggiori informazioni:

ASSOCIAZIONE CULTURALE SEVEN

Direzione Artistica Stefania Bianchi

organizzazione@guerreepacefilmfest.it

www.guerreepacefilmfest.it