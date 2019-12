HARRY POTTER IN CONCERTO a Milano (Il Calice di fuoco) e Roma (Il prigioniero di Azkaban) - 27-28-29-30 dicembre 2019

L’ORCHESTRA ITALIANA DEL CINEMA È LIETA DI ANNUNCIARE IL TERZO E QUARTO EPISODIO DELLA SERIE DEI CINE-CONCERTI DI HARRY POTTER CON HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN ™ IN CONCERTO ALL’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA DI ROMA E HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO™ IN CONCERTO AL TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI DI MILANO

Un’esperienza unica che vedrà l’Orchestra Italiana del Cinema eseguire dal vivo l’intera colonna sonora in sincronia con le immagini e i dialoghi del film

27 Dicembre 2019 – 20:00

28 Dicembre 2019 – 15:00 e 20:00

Teatro degli Arcimboldi Viale dell’Innovazione 20 - 20126 Milano

29 Dicembre 2019 – 20:00

30 Dicembre 2019 – 15:00 e 20:00

Auditorium Parco della Musica Viale Pietro de Coubertin 30 – 00196 Roma

Biglietti in vendita presso le biglietterie dei teatri o al sito www.ticketone.it

The Harry Potter Film Concert Series ritorna al Teatro degli Arcimboldi di Milano con Harry Potter e il calice di fuoco™ in concerto, il 27 e 28 dicembre, e all’Auditorium Parco della Musica in Roma con Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban™ in concerto il 29 e 30 dicembre. Diretta da Timothy Henty, l’Orchestra Italiana del Cinema eseguirà queste magiche partiture dal vivo durante la proiezione del film che sarà riprodotto in alta definizione su uno schermo di 12 metri.

Il tour mondiale della Harry Potter Film Concert Series è stato lanciato nel 2016 da CineConcerts e Warner Bros. Consumer Products per celebrare i film di Harry Potter. Dalla prima mondiale di Harry Potter e la Pietra Filosofale in concerto a giugno 2016, oltre 1,3 milioni di persone hanno apprezzato questa magica esperienza da JK Rowling’s Wizarding World, con oltre novecento spettacoli in più di 48 paesi del Mondo.

Le date italiane sono prodotte da Marco Patrignani e Forum Music Village; i concerti di Milano godono del patrocinio del Consolato Britannico; quelli di Roma dell’Ambasciata Britannica in Italia.

In Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, è il terzo anno a Hogwarts per Harry, Ron ed Hermione. Qui incontrano il prigioniero fuggito Sirius Black e imparano a maneggiare un Ippogrifo mezzo cavallo / mezza aquila, respingere il mutevole Boggart e padroneggiare l’arte della Divinazione. Harry deve anche resistere ai Dissennatori che succhiano l’anima, superare in astuzia un pericoloso lupo mannaro e affrontare la verità su Sirius e il suo rapporto con Harry e i suoi genitori.

Conquistando una nomination all’Oscar per la colonna sonora, la musica affascinante e magistrale composta da John Williams è diventata un celebre classico, evocando bellissimi leit-motive che accompagnano le avventure di Harry Potter e dei suoi amici nel loro magico viaggio.

In Harry Potter e il Calice di Fuoco, Harry entra misteriosamente nel Torneo Tremaghi, una gara estenuante tra diverse scuole di magia in cui affronta un drago, demoni d’acqua e un labirinto incantato che lo porterà nella stretta morsa di Lord Voldemort. Harry, Ron ed Hermione lasciano l’infanzia per sempre e affrontano sfide oltre la loro immaginazione.

Vincendo sia l’International Film Music Critics AWARD (IFMCA) sia l’ASCAP Film and Television Music Award per la colonna sonora, il ricco affresco musicale composto da Patrick Doyle (Brave, Hamlet, Sense and Sensibility) ha portato nuove gravità emozionali con correnti melodiche più scure nel mentre che Harry Potter, Ron ed Hermione affrontano queste nuove avventure.

Justin Freer, Presidente di CineConcerts e produttore/direttore della serie di concerti di Harry Potter, spiega: "La serie di film di Harry Potter è un fenomeno culturale irripetibile che continua a deliziare milioni di fan in tutto il mondo. È con grande piacere che portiamo per la prima volta ai fan l’opportunità di sperimentare i premiati brani musicali suonati dal vivo da un’orchestra sinfonica, il tutto mentre il film è proiettato contemporaneamente sul grande schermo. Questo è davvero un evento indimenticabile”.

Brady Beaubien di CineConcerts e Concert Producer per la serie di concerti di Harry Potter ha aggiunto: "Harry Potter è sinonimo di entusiasmo in tutto il mondo ed è fantastico scoprire che eseguendo questa incredibile musica con il film completo, il pubblico apprezzi di ritornare nel suo mondo magico".

Per maggiori informazioni su The Harry Potter Film Concert Series, visitare il sito

www.harrypotterinconcert.com

Orchestra Italiana del Cinema (O.I.C.)

Fondata da Marco Patrignani, l’Orchestra Italiana del Cinema (O.I.C.) è il primo ensemble sinfonico italiano ad essersi dedicato esclusivamente all’interpretazione di colonne sonore.

L’Orchestra è nata nell’ambito del Forum Music Village, lo storico studio di registrazione fondato alla fine degli anni Sessanta da quattro pietre miliari della musica da film: Ennio Morricone, Piero Piccioni, Armando Trovajoli, Luis Bacalov. Suo obiettivo è quello di promuovere in tutto il mondo la straordinaria eredità musicale delle colonne sonore di film sia italiani che internazionali.

Impegnata su un vasto programma di colonne sonore, l’Orchestra presta una particolare attenzione al repertorio storico italiano, e grazie alla collaborazione di esperti del settore ha recuperato partiture di capolavori non pubblicati e/o mai registrati, con il sostegno di numerose associazioni, fondazioni e archivi pubblici e privati.

Nel corso della sua attività, l’OIC ha avuto riconoscimenti da prestigiose istituzioni italiane, tra le quali Presidenza della Repubblica, Consiglio dei Ministri, Senato della Repubblica, Ministero degli Affari Esteri, Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo, Ministero dello Sviluppo Economico, Unesco, Fondazione Federico Fellini, Fondazione Italia Cina, Fondazione Cultura e Arte, Ambasciata Britannica in Italia, Consolato Britannico a Milano, Cinecittà Luce e Centro Sperimentale di Cinematografia.

Tra i lavori presentati, lo spettacolare concerto multimediale “Il Suono del Neorealismo” (Roma, Piazza del Campidoglio - 2010), “Cinematology” (Beijing, Inaugurazione dell’International Beijing Film Festival - 2011); Prima Mondiale di “The Artist” in CineConcerto (Ravello Festival, 2012); “Beyond la Dolce Vita” (UCLA Royce Hall - Los Angeles, 2013); “La Febbre dell’Oro” di Charlie Chaplin (Roma, Aula Magna della Sapienza - stagione IUC 2012; Auditorium Parco della Musica Roma - Sala Sinopoli 2015);

“Il GLADIATORE in Concerto” (prima italiana: Roma, Colosseo e Circo Massimo – Giugno 2018)

“TITANIC Live” (prima italiana: Milano, Teatro degli Arcimboldi 10-11 Maggio 2019 )

Harry Potter Film Concert Series & Orchestra Italiana del Cinema:

“Harry Potter e la Pietra Filosofale™ in Concerto” (prima italiana: Roma, Auditorium Conciliazione - 2016; Milano, Teatro degli Arcimboldi - 2017; Napoli, Arena Flegrea - 2017; CINA TOUR 2017 – Shanghai, Culture Square Theatre; Wuxi, Poly Theatre; Jiangyin, Grand Theatre; Nanjing inaugurazione del Jiangsu Grand Theater Art Center. CINA TOUR 2018: Guangzhou, Xiamen, Xi’an, Beijing; MACAU, CINA - MGM Cotai Theatre, Aprile 2019 )

“Harry Potter e la Camera dei Segreti™ in Concerto” (prima italiana: Roma, Auditorium Conciliazione - 2017; Milano, Teatro degli Arcimboldi - 2017; TOUR CINA 2018: Shanghai, Nanjing; MACAU, CINA - MGM Cotai Theatre, Aprile 2019)

“Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban™ in Concerto” (prima Italiana: Milano, Teatro degli Arcimboldi – 2018; MACAU, CINA - MGM Cotai Theatre, Aprile 2019)

“Harry Potter e il Calice di Fuoco™ in Concerto” (MACAU, CINA - MGM Cotai Theatre, Aprile 2019)

“Il viaggio dell’eroe” (OIC e Banda musicale della Polizia di Stato insieme per un concerto sui supereroi del cinema) ROMICS, Roma, 6 ottobre 2019

“Concerto Con i poveri e per i poveri” (Aula Paolo VI in Vaticano, 9 novembre 2019) in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri.

CineConcerts

CineConcerts è uno dei principali produttori di esperienze di musica dal vivo eseguite con supporti visivi e ridefinisce continuamente l’intrattenimento dal vivo. Fondato dal produttore / direttore Justin Freer e dal produttore / scrittore Brady Beaubien, CineConcerts ha coinvolto oltre 2 milioni di persone in tutto il mondo in presentazioni di concerti in oltre 1.000 spettacoli in 48 paesi. CineConcerts ha lavorato con alcune delle più prestigiose orchestre e locali del mondo, tra cui la Chicago Symphony Orchestra, la Cleveland Orchestra, la London Philharmonic, la Los Angeles Philharmonic, la New York Philharmonic, la Philadelphia Orchestra, la Philharmonia Orchestra e altre ancora. Esperienze di concerti live recenti e recenti includono Rudy in Concert, The Da Vinci Code in Concert, The Harry Potter Film Concert Series, Gladiator Live, The Godfather Live, It’s a Wonderful Life in Concert, DreamWorks Animation In Concert, Star Trek: The Ultimate Voyage 50th Anniversary Concert Tour, Breakfast at Tiffany’s in Concert, e A Christmas Dream Live.

Warner Bros. Consumer Products

La Warner Bros. Consumer Products (WBCP), una società della Warner Bros. Entertainment, detiene il potente portfolio di marchi di intrattenimento e franchising dello Studio nella vita dei fan di tutto il mondo. WBCP collabora con i migliori licenziatari di tutto il mondo su una gamma pluripremiata di giocattoli, moda, decorazioni per la casa e pubblicazioni ispirate a franchising e proprietà come DC, Wizarding World, Looney Tunes e Hanna-Barbera. L’attività di intrattenimento a tema globale di successo della divisione include esperienze rivoluzionarie come The Wizarding World of Harry Potter e Warner Bros. World Abu Dhabi. Con innovativi programmi globali di licenza e merchandising, iniziative di vendita al dettaglio, partnership promozionali ed esperienze a tema, WBCP è una delle principali organizzazioni di licenze e merchandising al dettaglio nel mondo.

CineConcerts

Andrew P. Alderete (818) 859-7500 - andrew@cineconcerts.com

Warner Bros Consumer Products

Stephanie Clark

818-954-7308 - stephanie.clark@warnerbros.com

ORCHESTRA ITALIANA DEL CINEMA

President: Marco Patrignani

www.orchestraitalianadelcine...