Hollywood sul Tevere [libro]

“La storia ruggente del cinema italiano come nessuno l’ha mai raccontata, attraverso un pugno di storie scellerate intercettate nella penombra di Cinecittà. Dietro i magnifici film che trasformarono una nazione uscita a pezzi dalla guerra in centro propulsivo dell’immaginario mondiale si celano incredibili vicende di vita vissuta, sospese tra squallore e magnificenza”.

Incensato, corteggiato, premiato, emulato. Il cinema italiano degli anni d’oro ha ottenuto un riconoscimento internazionale e ha attirato tanto fascino da far ribattezzare Roma tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta come la ’Hollywood sul Tevere’. La Capitale appariva come una città ipnotica che fagocitava lo spettatore e offriva le sue bellezze quali scenari incantati per storie universali che varcavano i confini e raccontavano la gloria, la fama e il lusso di qualcosa che sembrava aver conquistato l’umanità. Così, divi e stelle del firmamento accorrevano da tutto il mondo per poter assaporare quella dolce vita e immortalarsi anche solo per qualche istante nella città eterna. Ma, come ogni buon mago insegna, ogni trucco nasconde dietro di sé il suo inganno e proprio il disvelamento di questo incantesimo del tempo che fu è il leitmotiv del libro di Giuseppe Sansonna pubblicato da Minimum Fax e intitolato, più per contrappasso che per elogio, Hollywood sul Tevere e che racchiude ancor meglio nel sottotitolo, Storie scellerate, il suo significato più puro.

Sansonna, giornalista e autore televisivo di trasmissioni come Fuori Orario, racconta in dieci capitoli altrettanti protagonisti del cinema (più o meno) dimenticati, incompresi, snobbati nei momenti difficili della loro carriera. Attori e registi che hanno fatto parte di un’epoca storica ma che, più degli onori, ne hanno portato addosso le ferite e le illusioni pagandole a caro prezzo. Uomini e donne che hanno dovuto interpretare dei ruoli e hanno indossato delle maschere da cui non sono stati più in grado di separarsi dimenticando la propria vera natura e il proprio vero io. E non a caso l’autore esordisce nel capitolo iniziale dedicato ad Alighiero Noschese con un titolo preciso e appropriato (L‘uomo senza volto) cogliendo l’amaro epilogo di uno dei migliori attori e imitatori di sempre, un uomo capace di rubare l’anima e il corpo di chiunque, ma incapace di proteggere il proprio. Sullo stesso piano appare la figura di un altro gigante come Gian Maria Volonté (raccontato nel capitolo Volonté è bravo come Noschese), anch’egli vittima della propria bravura patologica che sarà la gabbia inaccessibile che ne intrappolerà il corpo scenico e fisico. Tema centrale questo del corpo che ritorna nel testo come nel caso di un altro attore imponente e protagonista del libro come Ugo Tognazzi, raccontato con le proprie visceralità offerte all’eresia di Marco Ferreri nel capitolo Il comico fisiologico, per non parlare poi dei corpi orrorifici presenti nel capitolo Ciprì, Maresco e i mostri estinti. Ma le storie scellerate sono anche quelle di attori puri meno osannati e ancor più rapidamente dimenticati come Salvo Randone, Flavio Bucci, Franco Citti o come la dannata e tormentata bellezza di un’attrice internazionale come Tina Aumont.

Concludono poi l’elenco due registi completamente all’opposto ma entrambi borderline come il masnadiero Gualtiero Jacopetti e l’iconoclasta Carmelo Bene raccontati attraverso le loro vite smodate descritte nei due capitoli più ampi del libro.

Oltre al merito di una selezione accurata dei temi trattati e di una narrazione complessa ma chiara, le Storie scellerate hanno il pregio di essere raccontate con una scrittura molto fluida e allo stesso tempo intensa, senza inutili orpelli, né manierismi da combattimento, ma capace di coinvolgere e appassionare anche il lettore meno edotto. Un libro che, come una scena di Cinico Tv, arriva diretto, forte, inequivocabile, senza fare prigionieri, perché quelli, i prigionieri, gli eterni inquilini delle loro maschere ingannevoli sono già loro: i protagonisti di Hollywood sul Tevere.