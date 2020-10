I capolavori di Ed Wood nella collana Horrible Tapes

Dopo l’uscita in dvd di The children, Jesse James meets Frankenstein e The horrible house on the hill, tutti resi disponibili su supporto dvd sia in versioni standard, sia in succose limited edition, Spaghetti Pictures Italia prosegue il proprio lavoro di riscoperta digitale di rarità e cult della celluloide horror del passato arricchendo la sua collana Horrible Tapes con quattro cult diretti dal maestro del ’trash’ Edward D. Wood Jr., meglio conosciuto come Ed Wood.

Sono infatti disponibili Plan 9 from outer space, Glen or Glenda, Night of the ghouls e Bride of the monster, ognuno in versione originale provvista di sottotitoli in lingua italiana.

Plan 9 from outer space (1957) Per conquistare la Terra con la scusa di impedire ai terrestri di autodistruggersi attraverso le armi nucleari, gli alieni attuano il Piano 9: resuscitare i morti e preparare l’invasione.

Glen or Glenda (1953) Glen non riesce a rivelare alla fidanzata Barbara la sua bizzarra abitudine di indossare biancheria intima femminile.

Night of the ghouls (1959) Un falso medium organizza finte sedute spiritiche in una dimora “maledetta” per spillare soldi a clienti creduloni. Fino al momento in cui un telente di polizia comincia ad indagare…

Bride of the monster (1955) Un folle dottore rapisce malcapitati per trasformarli in superuomini usando energia atomica; mentre una giornalista va in cerca di uno scoop…

Il costo delle edizioni standard Horrible Tapes è di 16,90 euro l’una, ma i primi cinquanta acquirenti in pre-order potranno averle tutte e quattro insieme al prezzo speciale di 44.90 euro incluse spese di spedizione.

Per quanto riguarda la limited edition, invece, si tratta di un cofanetto contenente i quattro dvd, quattro poster, quattro cartoline, l’adesivo Horrible Tapes e le sceneggiature cartacee di Plan 9 from outer space e Night of the ghouls, il cui prezzo è di 69.90, l’offerta in pre-order per le prime cinquanta prenotazioni è di 64.90 euro incluse spese di spedizione.

Plan 9 from outer space, Glen or Glenda, Night of the ghouls e Bride of the monster sono acquistabili in esclusiva da queste due pagine web:

www.spaghettihorror.it/prodo...

www.spaghettihorror.it/prodo...