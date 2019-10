I dinosauri invadono Roma, a Videocittà dal 9 ottobre

Dal 9 ottobre 2019 in Via Guido Reni 7 a Roma, nell’ambito di Videocittà, il Festival della visione ideato da Francesco Rutelli con la direzione artistica di Francesco Dobrovich giunto alla seconda edizione e in programma fino a dicembre a Roma propone un incredibile viaggio nel tempo alla scoperta dei giganti della terra. Dopo lo straordinario tour mondiale, la più grande mostra di dinosauri animatronici mai realizzata arriva in Italia!

“LIVING DINOSAURS” è una mostra educativa, adatta a tutta la famiglia, che accompagna i visitatori in un coinvolgente viaggio nel passato. Prodotta dalla Sudamericana Aurea Exhibitions, è organizzata per la prima volta a Roma da Next Exhibition.

Ogni dinosauro presenta movimenti, colori e suoni realistici, offrendo incontri unici di “vita quotidiana” con questi enormi creature.

Il team di esperti ha lavorato alla creazione di ogni singolo dinosauro considerando i minimi dettagli. Display illustrati e pannelli informativi spiegano la storia dei dominatori della terra di milioni di anni fa con un linguaggio semplice, di facile comprensione ed apprendimento per tutti.

La mostra osserva le caratteristiche di un bioparco, per una passeggiata indimenticabile tra i diversi habitat di ogni dinosauro. I visitatori potranno dunque provare un’esperienza emozionante, apprezzando la maestosità in movimento di questi incredibili animali scomparsi, come se fossero conservati e protetti in un parco biologico, proprio come nel celebre film “Jurassic Park”.

www.dinosaurslive.it

Faccia a faccia con il cattivissimo Tyrannosauro Rex, con l’erbivoro Triceratops, con il maestoso Brachiosaurus: dinosauri volanti e che camminano verso di voi, pronti ad essere osservati e fotografati…l’effetto “WOW” è assicurato!

Uno spasso per i bambini ed un’occasione unica anche per gli adulti, per imparare e divertirsi, scoprendo tutti i segreti dei giganti del passato, dalla loro prima apparizione sulla Terra alla loro misteriosa scomparsa.

AREE DIDATTICHE ed INTERATTIVE

“LIVING DINOSAURS!” è a tutti gli effetti la mostra itinerante sui dinosauri con taglio più didattico/culturale, presentando diverse aree interattive e di approfondimento.

GLI SCAVI _ Con il coordinamento dello staff di “dino rangers” i bambini diventeranno dei provetti paleontologi effettuando scavi alla ricerca di fossili di dinosauro. E con la scusa di seguire i piccoli anche i grandi si daranno da fare. Obiettivo: imparare divertendosi!

L’AREA DISEGNO

PROGETTO DINO 3.0: come sarebbe il mondo odierno se i dinosauri non si fossero estinti? Sarebbero amici o nemici dell’uomo? Sarebbero terribili distruttori o magari guardiani del mondo contro violenza, ingiustizie ed inquinamento?

I disegni più creativi saranno esposti in mostra o sulla pagina ufficiale FB “Living Dinosaurs Roma” per un momento di gloria dei bimbi più fantasiosi.

Nei giorni infrasettimanali l’area disegno sarà disponibile per le scuole, previa prenotazione con la direzione della mostra, per approfondimenti sulla storia e sui dinosauri, con il supporto di esperti.

PRONTI ALLA SFIDA!

Non mancherà una zona prettamente ludica dove i più piccoli potranno sfidarsi alla “dino race”, cavalcando dei cuccioli di dinosauro.

#DINOLIVE

Non mancherà l’area foto dove immortalare il proprio momento nella preistoria, con l’hastag #DINOLIVE. Le foto più divertenti, inviate all’indirizzo e-mail info@nextexhibition.it con autorizzazione per l’utilizzo, verranno pubblicate sulla pagina fb ufficiale della mostra “Living Dinosaurs Roma”

OSPITE A SORPRESA

E chissà che ogni tanto in mostra spunti anche l’amico “Dino”, portato a spasso da un nostro ranger in giro per la mostra…

GIORNI ED ORARI DI APERTURA

La mostra sarà aperta tutti i giorni, inclusi i festivi nei seguenti orari:

Lunedì-venerdì dalle 10 alle 18

Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20 Ultimo ingresso consentito in mostra un’ora prima dell’orario di chiusura.

PREZZI

Intero: 12 euro + prevendita

Ridotto generico (valido per over 65, under 12, cral convenzionati, media partner, disabili*): 10 euro + prevendita

Ridotto gruppi (per un minimo di 20 persone): 8 euro + prevendita

Ridotto scuole (per un minimo di 15 alunni): 6 euro + prevendita

I bambini al di sotto dei 3 anni non pagano.

Pacchetti famiglia: family pack 4 pax (2 adulti e 2 bambini) 36 euro; Family Pack 3 pax (1 adulto e 2 bambini o 2 adulti e 1 bambino) 28,50 euro Open (per visitare la mostra in un giorno di apertura, senza decidere la data precisa al momento dell’acquisto; ideale nel caso si regali il biglietto per la mostra): 14 euro

Biglietto combo intero con mostra ARTE VIRTUALE: 20 euro + prevendita

Biglietto combo open con mostra ARTE VIRTUALE: 25 euro + prevendita

Biglietto combo Family Pack con mostra ARTE VIRTUALE: Family Pack 4 pax 58 euro + prevendita; Family Pack 3 pax 49,50 euro + prevendita

Biglietto combo gruppi con mostra ARTE VIRTUALE: 13 euro + prevendita

Biglietto combo scuole con mostra ARTE VIRTUALE: 10 euro + prevendita

I biglietti sono acquistabili in prevendita presso il circuito TicketOne (on-line su www.ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati).

Il costo di prevendita è di base di 1.50 euro, ma cambia a seconda della modalità di acquisto scelta (ritiro presso il luogo dell’evento o spedizione a casa con corriere).

Durante i giorni e gli orari di apertura della mostra sarà possibile acquistare i biglietti anche direttamene al botteghino, senza costo di prevendita, presso Videocittà in Via Guido Reni 7, Roma.

Info e Prenotazioni:

per ulteriori informazioni è possibile contattare la biglietteria di Next Exhibition srl al numero 011/19214730. Per le prenotazioni scuole il numero Ticketone dedicato ai gruppi è 06/32810964 o scrivere al seguente indirizzo e-mail: gruppiescuole@tosc.it