I Golden Globe 2021 - Vincitori e Vinti

Nella notte (italiana) tra il 28 febbraio e il primo marzo si è svolta la 78esima edizione della consegna dei Golden Globe decisisi dall’Hollywood Foreign Press Association. I prestigiosi premi di cui vi diamo qui di seguito l’elenco con i link alle nostre recensioni, costituiscono una sorta di antipasto degli Oscar che in questo 2021 verranno assegnati nella notte del 25 aprile. Grande sconfitto Mank .

PREMI PER IL CINEMA

Miglior film drammatico

Nomadland di Chloé Zhao Vincitore http://www.close-up.it/venezia-77-n...

http://www.close-up.it/venezia-77-n... The Father di Florian Zeller

di David Fincher http://www.close-up.it/mank-perche-no e http://www.close-up.it/mank-perche-si

Una donna promettente di Emerald Fennell http://www.close-up.it/una-donna-pr...

Il processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin http://www.close-up.it/il-processo-...

Miglior film o commedia musicale

Borat - Seguito di film cinema di Jason Woliner Vincitore http://www.close-up.it/borat-seguit...

http://www.close-up.it/borat-seguit... Hamilton di Thomas Kail http://www.close-up.it/hamilton

Music di Sia http://www.close-up.it/music,15781

Palm Springs di Max Barbakow http://www.close-up.it/palm-springs...

The Prom, regia di Ryan Murphy

Miglior regia

Chloé Zhao – Nomadland Vincitore http://www.close-up.it/venezia77-no...

http://www.close-up.it/venezia77-no... Emerald Fennell – Una donna promettente http://www.close-up.it/una-donna-pr...

David Fincher – Mank http://www.close-up.it/mank-perche-no e http://www.close-up.it/mank-perche-si Regina King – Quella notte a Miami... http://www.close-up.it/one-night-in...

– Quella notte a Miami... http://www.close-up.it/one-night-in... Aaron Sorkin – Il processo ai Chicago 7 http://www.close-up.it/il-processo-...

Migliore attore in un film drammatico

Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom) vincitore http://www.close-up.it/nuovo-artico...

http://www.close-up.it/nuovo-artico... Riz Ahmed (Sound of Meta)

Anthony Hopkins (The Father)

Gary Oldman (Mank) http://www.close-up.it/mank-perche-no e http://www.close-up.it/mank-perche-si

Tahar Rahim (The Mauritanian)

Migliore attrice in un film drammatico

Andra Day (The United States vs. Billie Holiday) vincitore

Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom) http://www.close-up.it/nuovo-artico...

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman) http://www.close-up.it/pieces-of-a-woman

Frances McDormand (Nomadland) http://www.close-up.it/venezia-77-n...

Carey Mulligan (Una donna promettente) http://www.close-up.it/una-donna-pr...

Migliore attore in un film commedia o musicale

Sacha Baron Cohen – Borat - Seguito di film cinema vincitore http://www.close-up.it/borat-seguit...

http://www.close-up.it/borat-seguit... James Corden (The Prom)

Lin-Manuel Miranda (Hamilton) http://www.close-up.it/hamilton

Dev Patel – La vita straordinaria di David Copperfield

Andy Samberg (Palm Springs) http://www.close-up.it/palm-springs...

Migliore attrice in un film commedia o musicale

Rosamund Pike – I Care a Lot vincitore http://www.close-up.it/i-care-a-lot

http://www.close-up.it/i-care-a-lot Marija Bakalova – Borat - Seguito di film cinema http://www.close-up.it/borat-seguit...

Kate Hudson – Music http://www.close-up.it/music,15781

Michelle Pfeiffer – French Exit

Anya Taylor-Joy – Emma

Migliore attore non protagonista

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah) vincitore

Sacha Baron Cohen (Il processo ai Chicago 7) http://www.close-up.it/il-processo-...

Jared Leto (Fino all’ultimo indizio)

Bill Murray (On the Rocks)

Leslie Odom Jr. (Quella notte a Miami...) http://www.close-up.it/one-night-in...

Migliore attrice non protagonista

Jodie Foster (The Mauritanian) vincitore

Glenn Close (Elegia americana)

Olivia Colman (The Father)

Amanda Seyfried (Mank) http://www.close-up.it/mank-perche-no e http://www.close-up.it/mank-perche-si

Helena Zengel (Notizie dal mondo) http://www.close-up.it/notizie-dal-mondo

Miglior film in lingua straniera

Minari, regia di Lee Isaac Chung (Stati Uniti d’America) vincitore

Un altro giro (Druk), regia di Thomas Vinterberg (Danimarca)

La llorona, regia di Jayro Bustamante (Guatemala)

La vita davanti a sé (The Life Ahead), regia di Edoardo Ponti (Italia)

Due (Deux), regia di Filippo Meneghetti (Francia)

Miglior film d’animazione

Soul di Pete Docter e Kemp Powers vincitore

I Croods 2 - Una nuova era (The Croods: A New Age), regia di Joel Crawford

Onward - Oltre la magia (Onward), regia di Dan Scanlon

Over the Moon - Il fantastico mondo di Lunaria (Over the Moon), regia di Glen Keane

Wolfwalkers - Il popolo dei lupi (Wolfwalkers), regia di Tomm Moore e Ross Stewart

Migliore sceneggiatura

Aaron Sorkin – Il processo ai Chicago 7 vincitore

Emerald Fennell (Una donna promettente)

Jack Fincher (Mank)

Florian Zeller e Christopher Hampton (The Father)

Chloé Zhao (Nomadland)

Migliore colonna sonora originale

Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste (Soul) vincitore

Trent Reznor e Atticus Ross (Mank)

James Newton Howard (Notizie dal mondo)

Alexandre Desplat (The Midnight Sky)

Ludwig Göransson (Tenet)

Migliore canzone originale

Io sì (Seen) (Diane Warren, Laura Pausini e Niccolò Agliardi) – La vita davanti a sé vincitore

Fight for You (H.E.R., D’Mile e Tiara Thomas) - Judas and the Black Messiah)

Hear My Voice (Daniel Pemberton e Celeste) – Il processo ai Chicago 7

Speak Now (Leslie Odom Jr. e Sam Ashworth) – Quella notte a Miami...

Tigress & Tweed (Andra Day e Raphael Saadiq) – The United States vs. Billie Holiday

PREMI PER LA TELEVISIONE

Miglior serie drammatica The Crown http://www.close-up.it/the-crown-st...

Migliore attore in una serie drammatica Josh O’Connor (The Crown) http://www.close-up.it/the-crown-st...

Miglior attrice in una serie drammatica Emma Corrin (The Crown) http://www.close-up.it/the-crown-st...

Miglior serie commedia o musicale Schitt’s Creek

Migliore attore in una serie commedia o musicale Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Migliore attrice in una serie commedia o musicale Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

Miglior miniserie o film televisivo La regina degli scacchi http://www.close-up.it/the-queen-s-...

Migliore attore in una miniserie o film televisivo Mark Ruffalo (Un volto, due destini)

Migliore attrice in una miniserie o film televisivo Anya Taylor-Joy (La regina degli scacchi) http://www.close-up.it/the-queen-s-...

Migliore attore non protagonista in una serie, miniserie o film televisivo John Boyega (Small Axe)

Migliore attrice non protagonista in una serie, miniserie o film televisivo Gillian Anderson (The Crown) http://www.close-up.it/the-crown-st...

PREMI ONORARI

Golden Globe alla carriera Jane Fonda

Golden Globe alla carriera televisiva Norman Lear

Golden Globe Ambassador Jackson Lee e Satchel Lee (figli di Spike Lee e Tonya Lewis Lee)