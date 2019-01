I loro primi cinquant’anni: torna l’autobiografia cult dei Monty Python

Il 1969 è un anno storico non solo per la comicità britannica ma per l’intera comicità occidentale. Va infatti in onda il 5 ottobre il primo episodio del Monty Python’s Flying Circus, registrato il 7 settembre dello stesso anno. George Harrison diceva che i Monty Python avevano ereditato lo spirito dei Beatles. Non fu un caso, forse, che i Python si fossero formati alla fine del 1969, proprio quando i Fab Four si stavano per sciogliere. I Monty Python hanno contribuito, prima da sceneggiatori, poi da attori e registi, all’esplosione di uno stile completamente nuovo di comicità: irriverente, colto e demenziale. Sagoma Editore per celebrare degnamente il mitico gruppo comico inglese pubblica una nuova edizione della loro autobiografia cult, già edita da Sagoma e da tempo andata esaurita: Monty Python, l’autobiografia dei Monty Python.

Un’autobiografia “polifonica” in cui tutti i membri del mitico sestetto raccontano dal loro punto di vista la storia del gruppo… ovviamente senza essere d’accordo pytonescamente quasi su nulla!

LA SCHEDA:

TITOLO: MONTY PYTHON, L’AUTOBIOGRAFIA

AUTORE: MONTY PYTHON...con Bob McCabe

PAGINE: 424 con foto B/N

PREZZO: 22,00 €

DATA DI PUBBLICAZIONE: 24 gennaio 2019

LA CASA EDITRICE

