I Muppets (Stagione 1) - Teste di Serie

Kermit: "Bunsen, Beaker, perchè vi siete scambiati i vestiti?

Bunsen: "Ehi, se succede fuori dal lavoro, non siamo obbligati a dare alcuna spiegazione!"

Episodio 1x04 "Pig out" ("Stella solitaria")

Istrionici, altruisti, ambiziosi e divertenti. In due parole, I Muppets. I coloratissimi pupazzi ideati da Jim Henson nel lontano 1954 sono tornati in tv e questa volta dirigono un talk show tutto loro. E’ la prima volta dal 1998 che ai Muppets non veniva concesso uno spazietto tutto loro (parliamo di trenta minuti circa per episodio) e quale momento migliore, se non sgonfiare gli eccessi e le intasate serate sui network americani nel periodo della golden age della televisione? Al timone del show troviamo un manipolo di industriosi sceneggiatori, già all’opera con diverse serie di spicco (The big bang theory), tra i quali va reso onore a Bill Prady (vero fautore di questo eclatante ritorno), Bob Kushnell e Randall Einhorn alla regia.

Indecisi su come imbastire una trama che fosse credibile e potesse offrire spunti per numerosi episodi a venire, nonchè constatata la difficoltà/necessità di scegliere una location congeniale affinchè dei pupazzi interagissero tra di loro, per di più consapevoli che la nuova serie sarebbe andata in onda in seconda serata, subito dopo il Jimmy Kimmel Live!, gli showrunner scelsero di non allontanarsi affatto dagli studios dell’ABC, network di trasmissione dello show: I Muppets avrebbe preso le forme di un mokumentary (un falso documentario), nel quale i protagonisti avrebbero dovuto barcamenarsi per rendere il talk show Up late with Miss Piggy un programma indispensabile e di successo.

A metà tra parodia e meta-televisione, I Muppets condensa in sedici episodi legami, backgorund, sentimentalismi, giochi di parole e sano intrattenimento, merito della collaborazione lavorativa/personale dei personaggi di Henson più amati dagli appassionati, seguiti costantemente da una macchina da presa per lo più invisibile e spettatrice, ma sempre pronta a fungere da confessionale. Le difficoltà che sorgono intorno alla realizzazione dello show di Miss Piggy si concretano in divertenti e appassionanti prese in giro di un mondo, quello dei talk show americani, spesso così confuso e succube dell’ego smisurato di produttori anarchici, senza cuore e sempre pronti a gonfiare lo share, a dispetto della qualità del prodotto. Non solo: i pupazzi protagonisti dello show sembrano ammiccare a culture, etnie e inclinazioni politiche differenti, trasformando i corridoi e gli uffici degli studios che affolano in una babele metropolitana priva però di eccessi e malanimo.

Dopo diciotto anni di assenza dagli schermi, era necessario che gli autori (ri)presentassero i pupazzi più amati della tv anche alle nuove generazioni, così questa prima stagione rigetta le basi di una collaborazione dinamica e sincera tra i vari personaggi, sfruttando un incipit in medias res (la situazione tra Kermit e Miss Piggy è quasi ai minimi storici, poichè si sono già lasciati), ma facendo quasi finta che tutto questa attesa non sia valsa, affinchè gli appassionati perdessero i ricordi relativi ai loro beniamini di peluche; e tutto sembra più vero di quanto non si veda in tv, così si rimane sorpresi dai numerosi cameo di noti personaggi dello spettacolo, da Liam Hemsworth a Jack White, da Dave Grohl a Christina Applegate, Elizabeth Banks, Jay Leno, gli Imagine Dragons e molti altri ancora.

Non sono ancora giunte notizie su un rinnovo per una seconda stagione (e magari anche oltre), ma uno show così dinamico, quanto godibile e null’affatto tendenzioso dovrebbe ricevere tutte le attenzioni del caso da parte della produzione: adatto per ogni fascia d’età, irriverente senza scadere nella volgarità, arguto e appassionante, a metà tra le moderne sit-com e vecchie soap opera, con I Muppets non ci si annoia mai e magari si finisce col dimenticarsi per mezz’ora delle brutture di una giornata impegnativa. Da gustare, se possibile, in lingua originale.