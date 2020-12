I NOSTRI FAVORITI DEL DANNATO 2020

Riprendiamo qui, dopo tanti anni, la piacevole abitudine di fare le liste a fine anno delle opere audiovisive, cinque per la precisione, che più sono piaciute alla redazione di Close-Up in questo terribile 2020. Come potrete notare, le scelte non sono state univoche e alcuni titoli nominati sono forse inaspettati. Meglio così - è un invito involontario a tutti noi, magari, a recuperarli. Anche in attesa che le sale possano riaprire al più presto - come ci auguriamo.

Con molti cordiali auguri di buona lettura e a tutti buon 2021 - che sia migliore del precedente (ma ci vuole poco). (G.Sp.)

Giovanni Spagnoletti (Direttore senior)

I’m Thinking of Ending Things di Charlie Kaufman (il film più originale visto quest’anno, non necessariamente il più bello ma Kaufman è veramente uno sceneggiatore titanico e imprevedibile)

There is no evil di Mohammad Rasoulof (primus inter pares tra tre eccellenti film iraniani che hanno spopolato i Festival internazionali, questo a Berlino e poi Khōrshīd di Majid Majidi a Venezia e Botox di Kaveh Mazaheri a Torino)

Sylvester (Classici, copia ricostruita vista al Cinema ritrovato di Bologna)

The Queen’s Gambit

The Night of (repechage dal 2016 di una serie straordinaria ideata da Richard Price, Steven Zaillian con John Turturro)

Ps.: la serie turca Ethos che ancora non ho finito di vedere e che quindi non ho nominato, mi sembra di una importanza estrema anche e non solo da un semplice punto di vista antropologico. Veramente notevole già a metà visione.

Alessandro Izzi (Codirettore)

La vita straordinaria di David Copperfield di Armando Iannucci (anche perché è l’ultimo film che ho visto in sala)

Camp de Maci di Eugen Jebeleanu (Festival di Torino)

Notturno di Gianfranco Rosi

I predatori di Pietro Castellitto

Viaggio in Italia di Roberto Rossellini (tra i classici)

Giovanna Maria Branca (direttore responsabile)

First Cow di Kelly Reichardt

Hopper/Welles di Orson Welles

Roubaix una luce nell’ombra di Arnaud Desplechin

Notturno di Gianfranco Rosi

City Hall di Frederick Wiseman

REDATTORI E COLLABORATORI

Francesco Belia

Dark (serie tv Netflix): La fantascienza classica incontra il folle gioco delle pulsioni umane

Tenet : Da Nolan innovative rappresentazioni dello spazio-tempo cinematografico

Volevo nascondermi : l’irrefrenabile pulsione creativa del pittore Ligabue in un film italiano di grande impatto visivo ed emotivo

The Eddy (Serie tv Netflix): la musica è vita in questa serie tv dall’alta qualità musicale e dalla forte carica drammatica

Soul: nuovo capolavoro Pixar in cui si riflette sulla „scintilla“ che anima la vita degli esseri umani

Eleonora Anna Bove

Volevo nascondermi di Giorgio Diritti

Favolacce di Fabio e Damiano D’Innocenzo

Ema di Pablo Larraín

Soul di Pete Docter

The Queen’s Gambit

Nicola Calocero

Il Barbiere di Siviglia di Mario Martone dall’opera di roma

Undine di Christian Petzold

What did jack do di David Lynch

Homemade - episodio di Paolo Sorrentino

Gara 6 della finale NBA Los Angeles - Miami

Stefano Colagiovanni

The new pope di Paolo Sorrentino

Better call Saul (Stagione 5)

We Are Who We Are di Luca Guadagnino

Mank di David Fincher

I’m Thinking of Ending Things di Charlie Kaufman

Gianmario Di Risio

I’m Thinking of Ending Things di Charlie Kaufman

Mank di David Fincher

Tenet di Christoper Nolan

To The Lake serie tv

The Affair serie tv (ultima stagione)

Carlo Dutto

The Lighthouse di Robert Eggers. „Ti consiglio di vederlo appena possibile, un gran film” detto, questa estate, direttamente da Willem Dafoe!

Parasite di Bong Joon-ho. Nonostante l’alfabeto Morse, sdogana al grande pubblico un pò di sana crudeltà sud-coreana.

Roubaix una luce nell’ombra di Arnaud Desplechin. Un polar quasi metafisico declinato ai nostri tempi.

Tenet di Christoper Nolan Tempo? Cosa è il Tempo?

Volevo nascondermi di Giorgio Diritti. Grazie, Elio

Matteo Galli

There is no evil di Mohammad Rasoulof (film iraniano che ha vinto a Berlino)

Gunda di Viktor Kossakovsky (doc.)

Persona (classico) due serie:

Ethos

The Queen’s Gambit

Monia Manzo

Volevo nascondermi di Giorgio Diritti

Favolacce di Fabio e Damiano D’Innocenzo

Tenet di Christoper Nolan (più che altro per la presenza attoriale di Robert Pattinson)

The Queen’s Gambit

The Crown Supplenti:

Barbarians (recitazione in latino e rivelazione del nostro Gaetano Aronica, finora teatrante stimato ma non famoso)

Undine di Christian Petzold

Sabrina Mascellari

Parasite di Bong Joon-ho

Tenet di Christoper Nolan

The New Pope

The Crown (Stagione 4, ma anche le precedenti)

The Queen’s Gambit

Sarah Mataloni

I’m Thinking of Ending Things di Charlie Kaufman

Ethos

The Queen’s Gambit

The Kominsky method

Soul di Pete Docter

Mazzino Montinari

Ethos

The Boys

Tales from the Loop per quanto riguarda i prodotti seriali;

City Hall di Frederick Wiseman

Gagarine di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh per quanto riguarda quelli cinematografici.

Anton Giulio Onofri

Richard Jewell di Clint Eastwood

We Are Who We Are di Luca Guadagnino

Guerra e pace , di D’anolfi e Parenti

Fireball di Werner Herzog - Al capone di Josh Trank

Francesca Pistocchi

Assandira di Salvatore Mereu (Venezia 77)

Notturno di Gianfranco Rosi (Venezia 77)

Nomadland di Chloé Zhao (Venezia 77)

Botox di Kaveh Mazaheri (vincitore del Torino Film Festival)

Street Scene (per i classici restaurati, retrospettiva su King Vidor della Berlinale)

Fabiana Sargentini

Shtisel (Netflix)

Sex education (Netflix)

The Romanoffs (Amazon prime)

200 meters di Ameen Nayafeh (film Giornate degli autori Venezia)

Distant Thunder (1973) di Satyajit Ray (retrospettiva Festa del Cinema di Roma)

Edoardo Zaccagnini

Se succede qualcosa vi voglio bene (corto) di Michael Glovier e Will McCormack

Statio Orbis 27 marzo papa Francesco San Pietro

Unorthodox (serie tv)

Figli di Giuseppe Bonito

Parasite di Bong Joon-ho