I premi finali del Francofilm, Festival del Film Francofono di Roma

Si è conclusa venerdì 17 marzo l’ottava edizione del Francofilm, Festival del Film Francofono di Roma, organizzato dall’Institut français – Centre Saint-Louis in collaborazione con le Ambasciate e rappresentanze diplomatiche di paesi membri dell’Organizzazione Internazionale della Francofonia.

La giuria del festival presieduta da Romano Milani, Segretario Generale del Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani, e composta da Ginella Vocca, presidente cofondatore del MedFilm Festival, Vito Zagarrio, regista, storico e docente di cinema presso l’Università degli Studi Roma Tre, ha assegnato il GRAN PREMIO DELLA GIURIA a L’OEIL DU CYCLONE (Burkina Faso) di Ségou Traoré: “per l’equilibrio della sua struttura narrativa, per l’impegno civile che mostra su vari temi scottanti della nostra storia contemporanea: la guerra, i bambini soldato (favola nera della nostra società), la crudeltà umana. Un film che non perde mai di vista l’obiettivo senza tralasciare cenni evocativi; interpretato da bravissimi attori come Maïmouna N’Diaye e Fargass Assande.”

Inotlre la giuria ha deciso di assegnare una MENZIONE SPECIALE a BOTA (Albania) di Iris Elezi e Thomas Logoreci “per la cura formale della messa in scena, per il gusto dell’inquadratura che lo contraddistingue, che risale a modelli geograficamente lontani come il cinema americano indipendente. Altra opera prima che dimostra un sicuro talento registico e uno stile che sposa Est e Ovest; che dipinge un mondo poetico e un gusto che produrranno frutti certi.”

La partecipazione al voto è stata notevole, e la competizione molto serrata. Il PREMIO DEL PUBBLICO è andato al film 1:54 (Canada-Québec) di Yan England. Il Canada-Québec partecipa al Francofilm fin dalla prima edizione, ed è la seconda volta che questo paese della Francofonia ottiene il Premio del Pubblico nell’ambito del festival francofono di Roma.

Dopo la serata di premiazione, è stato proiettato il pluripremiato film d’animazione La tortue rouge” - La tartaruga rossa di Michaël Dudok de Wit, in collaborazione con BIM Distribuzione, prima della sua uscita nelle sale italiane prevista per il 27 marzo 2017.

Il festival si è tenuto dal 7 al 17 marzo nella sede dell’IF-CSL in largo Toniolo 22, il pubblico ha potuto incontrare registi e attori, e vedere 16 lungometraggi in concorso, per la maggior parte inediti in Italia, provenienti da: Albania, Armenia, Belgio, Bulgaria, Burkina-Faso, Canada-Québec, Costa d’Avorio, Francia, Grecia, Libano, Lussemburgo, Mali, Marocco, Svizzera,Tunisia e Vietnam.

Gli 84 Stati e governi uniti dell’Organizzazione Internazionale della Francofonia operano anche per la diffusione di produzioni cinematografiche originarie dai quattro angoli del mondo. Associato alle Giornate della Francofonia in Italia (7-20 marzo 2017), il festival ne sposa la missione, ovvero, permettere alla cultura e alla lingua francese un vettore prediletto nella condivisione di valori democratici universali. Quest’anno, il festival fa parte del Grand Tour sotto l’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica Francese che ha come obiettivo di svelare ed illustrare la diversità e la vitalità della francofonia culturale raggruppando sotto un unico label 100 eventi provenienti dai 5 continenti.

Francofilm è organizzato con il sostegno di Air France e patrocinato dal Festival International du Film Francophone de Namur (FIFF).

Institut français - Centre Saint-Louis

Largo Toniolo, 20/22 00186 Roma

www.ifcsl.com