I Premi Finali del Francofilm, Festival del Film Francofono di Roma

Si è conclusa mercoledì 21 marzo l’edizione IX del Francofilm, Festival del Film Francofono di Roma, organizzato dall’Institut français – Centre Saint-Louis in collaborazione con le Ambasciate e rappresentanze diplomatiche di paesi membri dell’Organizzazione Internazionale della Francofonia.

La giuria del festival presieduta da Romano Milani, Segretario Generale del Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani, e composta da PAMELA COPPOLA, fondatrice e direttrice della NAPIS (società di sottotitoli elettronici), e VINCENZO MOSCA, fondatore e presidente della TVCO (Distributore internazionale, titolare di sales company), ha assegnato il GRAN PREMIO DELLA GIURIA a NOCES (Belgio) di Stephan Strecker: “La violenza morale e fisica esplode proprio dove i sentimenti dovrebbero essere maggiormente rispettati e custoditi: la famiglia. Il regista Stephan Streker ci conduce nel groviglio delle contraddizioni sociali, culturali ed umane di una famiglia di immigrati: la legittimità di inseguire e raggiungere una vita migliore in Occidente, la difficoltà di derogare totalmente alle proprie tradizioni, la pretesa di restare fedeli a norme di vita incompatibili con altre leggi e ad ataviche imposizioni che si esigono irrinunciabili anche da parte delle nuove generazioni. Un film ben scritto e ben recitato. Un film che fa riflettere. e può contribuire al faticoso processo di accoglienza ed integrazione in corso in Europa.”

Inoltre, la giuria ha deciso di assegnare una MENZIONE SPECIALE a ISMAII - LISTEN (Libano) di Philippe Aractingi “Un’opera poetica che ispira per il suo messaggio sull’amore disinteressato e sincero che può affrontare ostacoli apparentemente insormontabili.”

La partecipazione al voto è stata notevole, e il grande vincitore del PREMIO DEL PUBBLICO è stato il film LES MAUVAISES HERBES (Canada-Québec) di Louis Bélanger. Il Canada-Québec partecipa al Francofilm sin dalla prima edizione, e questa è la terza volta che si aggiudica il Premio del Pubblico nell’ambito del festival francofono di Roma. Pur partecipando per la prima volta al Francofilm, l’Ex. Repubblica Jugoslava di Macedonia, con il suo film molto apprezzato, THE SECRET INGREDIENT di Gjorce Stavreski, ha ricevuto la MENZIONE SPECIALE DEL FRANCOFILM.

Dopo la serata di premiazione, è stato proiettato il pluripremiato film “Petit paysan – Un eroe singolare” di Hubert Charuel in collaborazione con NO.MAD Entertainment, la cui uscita nelle sale italiane è prevista per domani 22 marzo 2018.

Il festival si è tenuto dal 12 al 21 marzo nella sede dell’IF-CSL in largo Toniolo 22, il pubblico ha potuto incontrare registi e attori, e vedere 16 lungometraggi in concorso, per la maggior parte inediti in Italia, provenienti da: Albania, Armenia, Belgio, Bulgaria, Burkina Faso, Canada-Québec, Costa d’Avorio, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Francia, Grecia, Libano, Lussemburgo, Marocco, Romania, Svizzera e Tunisia.

Gli 84 Stati e governi dell’Organizzazione Internazionale della Francofonia operano anche per la diffusione di produzioni cinematografiche provenienti dai quattro angoli del mondo. Associato alle Giornate della Francofonia in Italia (7-22 marzo 2018), il festival ne sposa la missione, ovvero promuovere la cultura francofona e la lingua francese attraverso attività artistiche, condividendone i valori democratici universali.

Francofilm è organizzato con il sostegno di Air France e patrocinato dal Festival International du Film Francophone de Namur (FIFF).

