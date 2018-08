I premi finali del Premio Culturale ArgenPic 2018 a Tarquinia

Si è tenuta, nello scorso fine settimana a Tarquinia e al Lido con il Grande Cinema dei Cortometraggi italiani l’’ultima delle premiazioni previste dal calendario della Terza Edizione 2018 del Premio Culturale ArgenPic, articolata in due giorni con la presenza di registi ed attori noti anche nel panorama televisivo. L’evento è stato patrocinato dal Comune e dell’Università Agraria di Tarquinia e dall’ARSIAL. Madrina della manifestazione Anna Moroni. Presidente Onorario del Premio Osvaldo Bevilacqua.

Ecco i premi:

1° Miglior Film: “La decima onda” regia di Francesco Colangelo

2° Miglior Film: “Senza occhi, mani e bocca” regia di Paolo Budassi

3° Miglior Film: “Sogni a orologeria” regia di Francesco Colangelo

Premio Speciale per il doppio ruolo di Produttore e interprete nel film “Sogni a orologeria”(di Francesco Colangelo) a Vitaliano Loprete

Migliori Musiche: “Giochi di ruolo” “Sogni a orologeria” composte da il cantautore e musicista cinematografico The Niro (Davide Combusti) .

Miglior attore ex-aequo

Philippe Boa per “Sogni a orologeria” di Francesco Colangelo

Giorgio Colangeli per “La decima onda” di Francesco Colangelo

Miglior attrice

Valeria Solarino per “Giochi di ruolo” di Francesco Colangelo

Miglior film fuori concorso

Once (in my life) di Francesco Colangelo

Alla cerimonia di premiazione, che si è svolta presso l’Area Eventi della Pineta AVAD hanno partecipato i registi Francesco Colangelo, Paolo Budassi, Annalisa Venditti, l’attore Philippe Boa, il produttore e attore Vitaliano Loprete, il cantautore e musicista cinematografico The Niro (Davide Combusti), il Presidente di Tarquinia Film Office, Gérôme Bourdezeau, Mariangiola Castrovilli, autrice, regista televisiva e giornalista del SNGCI (Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani) e della FIPRESCI (Federazione Internazionale della Stampa Cinematografica), il Consigliere Delegato dell’Amministrazione Comunale di Tarquinia Maurizio Perinu,

"Sono emozionato ed onorato di questi premi - sottolinea l’attore e produttore Vitaliano Loprete - frutto di un lavoro di sinergie e amicizie iniziato tre anni fa... Stiamo attraversando tanti festival e il corto piace nella sua semplicità. Vi anticipo che sarà ancora a Genova per poi andare a Siena e Roma".