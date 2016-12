I Premi finali del RIFF, Rome Independent Film Festival 2016

Grande successo di pubblico per la XV edizione del RIFF, Rome Independent Film Festival, che si è svolta dal 25 novembre al 1 dicembre 2016 e che ha visto in programmazione, presso il Cinema Savoy e il Cinema Europa di Roma, 110opere in concorso-tra lungometraggi, cortometraggi e documentari - provenienti da 24 Paesi di cui 15 in anteprima mondiale e 10 in anteprima europea. Tutti i film in concorso sono stati presentati in anteprima italiana. Sono stati 12 i film in concorso di cui otto stranieri provenienti da Canada, Germania, Francia, Usa, Filippine, Spagna e Cile a cui si sono aggiunti quattro film italiani in Concorso.

I RIFF Awards, il cui valore ammonta ad un totale di circa 50.000 Euro, sono stati assegnati nel corso della serata di premiazione alla presenza del Premio Nobel per la Pace Alfonso Perez Esquivel alle seguenti opere:

Miglior Lungometraggio Internazionale “You’ll Never Be Alone” di Alex Anwandter (Chile)

**Menzione speciale a “1:54” di Yan England (Canada)

Miglior Lungometraggio Italiano: “Sex Cowboys” di Adriano Giotti (Italy)

Miglior Film Documentario Internazionale: “Une jeune fille de 90 ans” di Valeria Bruni Tedeschi & Yann Coridian (France)

Miglior Film Documentario Italiano: “2 Girls” di Marco Speroni (Italy)

**Menzione speciale a “Gente di amore e rabbia” di Stefano Casertano (Italy)

Miglior Cortometraggio Internazionale: “Ja passou” di Sebastiao Salgado (Portugal)

**Menzione speciale a “Minh Tam” di Vincent Maury (France)

Miglior Cortometraggio Italiano: “E così sia” di Cristina Spina (Italy)

**Menzione speciale a “Parla che ti sento” di Idria Niosi (Italy)

Miglior Cortometraggio Studenti: “Anna” di Or Sinai(Israel)

**Menzione speciale ad “America” di Aleksandra Terpinska (Poland) e “Gionatan con la G” di Gianluca Santoni (Italy)

Miglior Cortometraggio d’Animazione: “Playgroung” di Francis Gavelle e Claire Inguimberty (France)

Miglior Sceneggiatura per Lungometraggio: “Veleno nelle gole” di Gisella Orsini & Simona Barba

Miglior Sceneggiatura per Cortometraggio: “L’ultima partita” di Flavio Costa

Miglior Soggetto: “Deserto di Ghiaccio” di Ermanno Felli & Marco Gallo.

Due righe in più su Sex Cowboys, vincitore del Premio Miglior Lungometraggio: l’opera prima di Adriano Giotti con Nataly Beck’s, Francesco Maccarinelli, Federico Rosati, Francesca Renzi, Vito Napolitano e prodotto da Giampietro Preziosa e Marco S. Puccioni per Inthelfilm, è un viaggio dentro la nostra generazione, la generazione perduta, destinata a vivere senza un lavoro fisso, una casa fissa e uno stile di vita ben preciso. Ma non è un viaggio tragico, perché trasuda vitalità, emozione ed energia. I personaggi di questo viaggio sono nomadi, precari e immaturi nella commedia della loro vita.

In occasione del premio Marco Simon Puccioni ha dichiarato : “Sono molto orgoglioso di questo premio per il film di Adriano Giotti e sono felice che la società che ho fondato ormai venti anni fa per produrre i miei film possa anche essere utile a sostenere i lavori di altri registi nello spirito del cinema indipendente".

I RIFF Awards 2016 sono stati assegnati dalla Giuria Internazionale del Festival, composta dal giornalista italiano Giovanni Anversa e dal finlandese Jouni Kantola di Berta Film, dagli attori Riccardo De Filippis e Stefano Fregni, dal Presidente della FICE Domenico Dinoia, dall’operatrice culturale spagnola María del Carmen Hinojosa, dall’attrice colombiana Juana Jimenez, dalla distributrice di NewGold Serena Lastrucci, dallo sceneggiatore e regista, Presidente ANAC, Francesco Ranieri Martinotti, dal regista spagnolo Gabriel Velázquez, dalla giornalista e produttrice canadese Megan Williams e dalla fondatrice di Wanted Cinema Anastasia Plazzotta.

Tra i numerosi ospiti presenti durante la settimana del Festival ricordiamo, tra gli italiani, Valeria Bruni Tedeschi, Pippo Delbono, Valeria Golino, Isabella Ferrari, Renato De Maria, Lorenza Indovina, Niccolò Ammaniti, Silvia D’Amico, Stefano Fresi, Teresa Saponangelo, Franco Nero, Alessandro Haber, Giordano Meacci, Alessio Boni, Valentina Carnelutti, Maurizio Sciarra, Dino Abbrescia, Federico Rosati, Ivan Franek (che ha presentato il corto ’Timballo’ di Maurizio Forcella). Tra gli stranieri il Premio Nobel per la Pace Adolfo Peréz Esquivel, l’attore britannico Jamie Bamber e il direttore della fotografia nominato agli Oscar Phedon Papamichael, gli attori canadesi Antoine Olivier Pilon e Lou-Pascal Tremblay. Con loro i registi di molti dei film presenti al Festival.

Il RIFF, diretto da Fabrizio Ferrari, è realizzato con il contributo e il patrocinio della Direzione Generale Cinema - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio, con il contributo di Roma Capitale - Assessorato alla Crescita culturale in collaborazione con SIAE ed è inserito nell’edizione 2016 dei Festival di particolare interesse per la vita culturale della Città: “Roma, una Cultura Capitale”