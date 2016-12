I PREMI FINALI DEL TRAILERS FILMFEST 2016

Si è tenuta – a ingresso gratuito - dal 5 all’8 ottobre 2016 la quattordicesima edizione del Trailers FilmFest, per la prima volta a Milano, presso il Teatro Dal Verme e presso l’Auditorium Giovanni Testori, all’interno del nuovissimo Palazzo Lombardia.

Cuore del festival, diretto da Stefania Bianchi, il concorso per assegnare il premio del pubblico al Miglior Trailer della stagione cinematografica, votato online sul sito ufficiale del festival,www.trailersfilmfest.com. Il concorso dei migliori trailer, vero protagonista del Trailers FilmFest ha visto in gara, come tradizione, trenta lavori selezionati tra i film usciti nelle sale italiane nella stagione 2015/2016. I trailer sono stati votati da una Giuria di qualità presieduta dal regista Carmine Amoroso, dal critico cinematografico de Il Giornale, Maurizio Acerbi; dalla scrittrice e giornalista Erica Arosio; dalla giornalista e critica cinematografica di Avvenire e Ciak, Alessandra De Luca; dal giornalista e critico cinematografico di Radio 24, Franco Dassisti; dalla blogger e scrittrice Rossella Farinotti; dalla General Manager della Divisione Italiana Universal Publishing Production Music, Federica Pierattelli; dalla giornalista ed editor di Gioia, Ilaria Solari e dal giornalista del Tg1 Rai, Paolo Sommaruga. Oltre alle case di distribuzione dei trailer vincitori, è stato premiato anche il realizzatore del trailer. Per la prima volta, infatti, hanno partecipato al concorso anche i trailermakers che hanno adattato o realizzato ex novo i trailer di film stranieri per il mercato italiano.

MIGLIOR TRAILER ITALIANO

LE CONFESSIONI REALIZZATO DA ALTER ADV 01 DISTRIBUTION

MIGLIOR TRAILER EUROPEO _DIO ESISTE E VIVE A BRUXELLES I WONDER PICTURES

MIGLIOR TRAILER WORLD

LA GRANDE SCOMMESSA UNIVERSAL PICTURES

MIGLIOR TRAILER DEL PUBBLICO (votato online dal pubblico)

LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT LUCKY RED REALIZZATO DA P&B COMMUNICATION

La Giuria del Concorso Pitch Trailer per idee da realizzare, composta da Aldo Ciolfi (Barter Entertainment), Gianluca Curti (Minerva Pictures), Luciano De Simone (Filmauro), Arturo Paglia (Paco Cinematografica), Paolo Penza (Fox Searchlight), Agostino Saccà (Pepito Produzioni) e Maria Scaringella (Uci Cinemas) ha quindi premiato:

MIGLIOR PITCH TRAILER

IL CACIO CON LE PERE REALIZZATO DA LUCA CALVANI, FRANCESCO CIAMPI, ALESSIO VENTURINI, N. FERRARA

La lista dei premi continua con:

MIGLIOR LOCANDINA ITALIANA (votata online dal pubblico)

FOREVER YOUNG REALIZZATA DA BRIVIDO & SGANASCIA

MIGLIOR BOOKTRAILER (votato online dal pubblico)

BASSA FREQUENZA, REALIZZATO DA VITO SUGAMELI

MIGLIOR VIDEOGAME TRAILER (votato online dal pubblico)

DEATH STRANDING, KOJIMA PRODUCTIONS

FILM RIVELAZIONE

FIORE REGIA DI CLAUDIO GIOVANNESI

MIGLIOR CAMPAGNA PROMOZIONALE

PERFETTI SCONOSCIUTI MEDUSA FILM

Trailers FilmFest è un festival dal format originale e con una forte vocazione a sperimentare ed esplorare nuovi stili e nuovi linguaggi ed è riconosciuto come il più importante evento di settore per fare il punto su dove siamo, come ci stiamo evolvendo e quali saranno i modelli futuri della comunicazione e promozione culturale. Il visual del festival è realizzato per questa edizione da Studio Grafite di Roma

TrailersFilmFest 2016 è stato realizzato con il patrocinio di: Direzione Generale per il Cinema – Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Regione Lombardia; con il patrocinio del Comune di Milano e della Fondazione Cariplo. Partner del festival: Universal Publishing Production Music, Istituto Luce Cinecittà, Centro Sperimentale di Cinematografia, Lombardia Film Commission, UCI Cinemas, Aldo - L’autista per te, Avis - Autonoleggio, ITC - Diamond, Samanta Pan Couture. Partner creativo: Studio Grafite Roma. Web design: Ivid. Media partner: Iris Mediaset, Radio 24 - La rosa purpurea, CinecittaNews; Everyeye.it; FilmIsNow; Echo - Entertainment Agency, Greater Fool. Partner culturali: OSA - Orientamento Spettacolo Arti Visive, Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, NABA Milano - Nuova Accademia di Belle Arti, Fondazione Cineteca Italiana, Informagiovani. Un evento: Expo in città.

Per informazioni

info@trailersfilmfest.com

www.trailersfilmfest.com