I premi finali dell’International tour film festival

Conclusa trionfalmente domenica la settima edizione dell’International tour film festival, che ha registrato grande partecipazione di pubblico e che ha visto iscritte oltre 1800 opere da 85 paesi del mondo.

La manifestazione, organizzata da Civitafilmcommission e Santa Marinella Viva gode dei patrocini di: Mibac, Presidenza del consiglio dei Ministri, Ministero degli Esteri, Regione Lazio, Apidge, Confcommercio Roma, Ambasciata di Svezia, Comuni di Civitavecchia e Santa Marinella, Fondazione Ca.Ri.Civ. Neos - Giornalisti di Viaggio Associati, ha visto la presenza di Enel come main sponsor e tanti ospiti di prestigio in sala fra cui segnaliamo:

L’Ambasciatore di Svezia Robert Rydberg, i registi Christian Marazziti, Dario Albertini, Daniele Falleri e Donatella Baglivo, Rosario Tronnolone, gli attori Maurizio Mattioli, Flavio Bucci, Ira Fronten, Ester Vinci, Francesca Antonelli, Giulia Elettra Gorietti, Marilù De Nicola, Laura Adriani, Andrea De Rosa, Pietro Delle Piane, Massimiliano Varrese, Andrea Lattanzi fresco vincitore dei nastri d’Argento a Taormina, i giornalisti Romano Milani (SNGCI), Dundar Kesapli (per la stampa estera), Angelina Rossi (ICNRadio Sidney), Oriana Maerini, Loredana Filoni, Vincenzo Sori, il P.R. Willy Vecchiattini ed il cantante Walter Sciortino.

Da ricordare le importanti collaborazioni internazionali con: Escola Superior Artistica do Porto (Portogallo); Lodz Film School (Polonia) e Slovak Film Institute (Slovacchia) e le collaborazioni nazionali con: Movimento per la vita di Civitavecchia, Ass. Vespa Club Civitavecchia, Istituto Stendhal, Liceo Scientifico G. Galilei, Liceo Artistico Guglielmotti.

La serata di chiusura è stata presentata da Elisa Tassi. Di rilievo internazionale assoluto la mostra fotografica dedicata al regista Ingmar Bergman e realizzata in collaborazione con lo Swedish Institute. Presenti anche opere fuori concorso in anteprima nazionale come Epolé, documentario sul flamenco diretto dai giovanissimi registi spagnoli Fernando Ferres Lòpez, Alba Manzanas Sànchez, Zoraida Palacios Rico e The Job – The N.O.A.T. Division film d’azione cileno diretto da J. Nicolas Molinari.. Numerose le opere in concorso in anteprima nazionale ed europea fra cui i documentari Mademoiselle Jennie di Irina Kopieva e Hunting di Ilgiz Sherniyaz e il cortometraggio d’animazione Prychynna – The Story Of Love di Andrii Shcherbak. Inoltre presentazione libri a tema con gli scrittori Margherita Lamesta Krebel e Pino Imperatore; sfilate di moda curate da Azugaba di Anna Rotella ed abiti della dolce vita di Laura Roggi curata da Virginia Barrett, con la ragazze della scuola di portamento di Gloria Salipante. Collaborazione con l’Associazione culturale Circuito Storico di Santa Marinella, di Daniele Padelletti, che ha esposto alcune auto d’epoca del Trofeo “La Dolce Vita”. Un interessante workshop di cineturismo alla scoperta delle meraviglie del nostro territorio curato da Francesco Capuano.

“Un ringraziamento a tutto il nostro staff, alle maestranze, agli sponsor, ai volontari ed agli spettatori che hanno contribuito a rendere questo evento unico - commentano Piero Pacchiarotti e Sonia Signoracci, rispettivamente presidente e direttore dell’evento – Un plauso ai tegisti che da tutto il mondo mandano le loro opere in gara da noi. Una menzione speciale infine spetta agli studenti e agli insegnanti degli istituti che da tutta Italia hanno partecipato al concorso A lezione di Costituzione per festeggiare i 70 anni della Costituzione Italiana, contribuendo a tenere vive quelle regole che garantiscono la democrazia nel nostro paese.

Di seguito l’elenco dei vincitori:

ITFF MIGLIOR FICTION

Calamity di Séverine De Streyker e Maxime Feyers (Belgio, 2017)

ITFF MIGLIOR DOCUMENTARIO

Rèsce La Lune di Giulia Di Battista e Gloria Kurnik (Italia, 2016)

ITFF MIGLIOR ANIMAZIONE

Good or Bad di Anastasia Chernova (Russia, 2018)

ITFF MIGLIOR VIDEO DI PROMOZIONE TURISTICA

La Bicicletta di Silvio Cantoro (Italia, 2017)

ITFF MIGLIOR LUNGOMETRAGGIO ITALIANO

Xolo di Giuseppe Valentino (2017)

ITFF PREMIO DELLA CRITICA

Il Vangelo secondo Mattei di Antonio Andrisani e Pascal Zullino (Italia, 2017)

CONCORSO A LEZIONE DI COSTITUZIONE

Visioni di noi di Elena Rubbà e Emanuel Cosmin Stoica - IIS Sella Aalto Lagrange – Torino

CONCORSO A LEZIONE DI COSTITUZIONE 2^ CLASSIFICATO

70 anni e non sentirli...!!! di Giorgia Paganica- IPSSEOA Ranieri Costaggini, Rieti

CONCORSO A LEZIONE DI COSTITUZIONE 3^ CLASSIFICATO

A lezione di Costituzione di Francesca Caggiano - Liceo Scientifico B.Pascal, Pomezia

CONCORSO A LEZIONE DI COSTITUZIONE PREMIO MIGLIORE REALIZZAZIONE

Deputati per un giorno di Patrizia Cerfeda - Liceo delle Scienze Umane Emanuele Gianturco, Potenza

CONCORSO A LEZIONE DI COSTITUZIONE PREMIO MIGLIORE IDEA

Senza distinzioni di... di Paolo Ciri - IPSEOASC De Carolis, Spoleto

CONCORSO VIDEO FESTIVAL DEL MARE

Giovani italiani di Alessandro Panza

ITFF MENZIONE SPECIALE

Broken Balance di Sara Presutti, Giorgia Cotroneo, Stefania Ranalli realizzato dal laboratorio cinematografico di Santa Marinella curato dall’Ass. Santa Marinella Viva.