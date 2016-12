I Premi finali di Aqua Film Festival 2016

Si è tenuta, dal 6 al 9 ottobre 2016 presso la Casa del Cinema di Roma - a ingresso gratuito fino a esaurimento posti - la prima edizione dell’Aqua Film Festival, rassegna di cortometraggi sul tema dell’Acqua, progetto nato da un’idea della direttrice artistica Eleonora Vallone, attrice, giornalista ed esperta di metodiche in acqua. Un fitto programma di proiezioni e incontri ha animato il festival, suddiviso in aree tematiche quali sport, cultura e scienza, moda, arti e performance. Il concorso cinematografico è stato suddiviso in 3 temi: l’Acqua DOLCE, l’Acqua MARE e l’Acqua TERME e diviso in due sezioni: ’Corti’ della durata massima di 25 minuti e ’Cortini’ della durata massima di 3 minuti, anche realizzati da cellulare. I corti sono stati giudicati e premiati dalla Giuria composta dal suo presidente, il regista Giancarlo Scarchilli; lo scrittore Pietro Belfiore; la cantante Cecile; il Marketing Director di Comingsoon.it, Marco D’Ottavio; l’attore Ludovico Fremont; l’attrice Paola Gassman; l’attrice Veronica De Laurentiis; l’attrice Caterina Murino; il direttore della fotografia Blasco Giurato; l’attrice e regista Simona Izzo; lo scrittore e drammaturgo Giuseppe Manfridi; il montatore Luca Montanari; l’attrice Elisabetta Pellini; il critico musicale e conduttore Dario Salvatori; il regista Massimo Spano; il Capitano di Fregata Emanuele Di Franco; l’attore e regista Ricky Tognazzi e l’attore e doppiatore Luca Ward. Il festival si è fregiato anche di un Comitato Scientifico presieduto dal prof. Giovanni Spagnoletti. Tutte le informazioni sul sito www.aquafilmfestival.org

Trailer del festival:

https://vimeo.com/184832099

Ecco i premi finali del festival:

MIGLIOR CORTO Sorella Aqua

DOVE L’ACQUA CON ALTRA ACQUA SI CONFONDE, di Gianluca Mangiasciutti e Massimo Loi (Italia)

MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA Sorella Aqua

THE DIVER, di Esteban Arrangoiz (Messico)

MIGLIOR CORTINO Sorella Aqua

DANCING, di Danilo Torre (Italia)

Premio AQUA FILM ANCIM - Migliore Sceneggiatura

WHALE VALLEY, di Gudmundur Arnar Gudmundsson (Islanda)

Premio AQUA FILM Studenti Università di Tor Vergata

GRACE UNDER WATER, di Anthony Lawrence (Australia)

Menzione Speciale AQUA FILM Studenti Università di Tor Vergata

SUBMERGENCY, di Debora Vrizzi (Italia)

Menzione Speciale ACQUA MARE

ALIENI DI CEBU’, di Lucio Coccia (Italia)

Menzione Speciale ACQUA DOLCE

LA FONTE, di Mattia Venturi (Italia)

Menzione Speciale ACQUA TERME ("Acqua che cura")

OLTRE LA LINEA – NELL’ACQUA, di Paolo Geremei (Italia)

Premio AQUA FILM COMINGSOON.it – Miglior Filmmaker

LA FACILE FELICITÀ, di Ludovico Di Martino (Italia)

PREMIO ACQUA DONNA (giuria di AFF)

LA DONNA INCINTA E’ FUGGITA, di Paola Pace (Italia)

“Un sogno si è avverato – sottolinea a festival concluso la direttrice artistica Eleonora Vallone: e’ nato Aqua Film Festival, con un successo meritato, frutto di molti anni di lavoro! I filmmaker da tutto il mondo hanno risposto ottimamente, inviandoci corti e cortini sul tema ’Acqua’, interpretandolo nella visione più diversa e penetrante. Molti giovani registi - e sono sicura che il loro talento diventerà fama - che hanno raggiunto la mission di comunicare l’Acqua che ci avvolge, attraverso le emozioni del Cinema. Spero davvero che questo festival possa diventare un vero e proprio trampolino di lancio per questi giovani talenti. Intanto, siamo già al lavoro per la seconda edizione, con altre grosse novità!”.

AquaFilmFestival 2016 è stato realizzato dall’Associazione di Volontariato Universi Aqua con il patrocinio di UNESCO, WWAP UNESCO, MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL MARE E DEL TERRITORIO, MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, MARINA MILITARE, CONI, FIPSAS ; con il patrocinio e contributo della FONDAZIONE DEL PRINCIPE ALBERT II DI MONACO , il contributo tecnico del CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA, con la partnership di AMREF, ANCIM, LO SCRITTOIO, MAREVIVO, ACQUA DELL’ELBA, MICHELANGELO GIOIELLI, UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA; con il supporto di AQUANIENE, ARTEMARE, MARECHIAROFILM, UNIVERSITA’ DI TOR VERGATA; con la mediapartnership di COMING SOON, METRO FREE PRESS, FREETIME EXCELLENCE LIFESTYLE.

Per informazioni:

www.aquafilmfestival.it

aff@aquafilmfestival.it