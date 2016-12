’I solchi del destino’ di Paco Roca diventerà una serie televisiva‏

Il graphic novel I solchi del destino avrà una trasposizione televisiva come miniserie tv! La storia a fumetti di Paco Roca, edita da Tunuè segue le gesta della compagnia repubblicana spagnola La Nueva, che liberò la città di Parigi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. La miniserie tv tratta dall’opera vincitrice di premi come il Zona Comic Central 2013 e del Gran Premio Romics 2014 è prodotta da Morena Films, verrà suddivisa in otto capitoli dalla produzione franco-spagnola. Il copione sarà scritto dallo sceneggiatore Olivier Kohn.

Lo stesso Paco Roca afferma che il formato destinato al piccolo schermo «sia perfetto, perché in grado di raccontare una storia bellica intensa e densa per contenuti sociali e politici».