I-Style su L’Altraitalia.it

Nasce la rubrica online dedicata alle tendenze di stile nei settori dell’enogastronomia, ma anche moda, motori e lifestyle in generale. Belluno, 21 luglio 2017 – Nasce I-Style, la nuova rubrica di L’Altraitalia.it, il primo giornale online di buone notizie dall’Italia. E’ ideata e curata da Lorenzo Palma con forte passione per il giornalismo, con il quale è cresciuto perché figlio d’arte (Marco Palma è lo storico giornalista Mediaset), lo ha fatto scrivere in un settore particolare ma di grande interesse: l’enogastronomia. Diplomato alla FIS - Fondazione Italiana Sommelier - ha coronato un sogno nato fin da bambino tra le cantine Antinori. I-Style parte con una indagine raffinata intitolata La guerra dei tappi in cui “sigillare” è la parola d’ordine forte e chiara che viene dal Nuovo Mondo del vino, dove il tappo a vite sarebbe una garanzia per produttori e consumatori. Interessante intervista a Roberto Anselmi che parla della nuova annata, dei suoi vini e di un sogno del cassetto… Lorenzo Palma è nato a Roma nel 1992, gli studi liceali e universitari a indirizzo economico lo hanno portato ad esprimere il suo interesse e la sua capacità nel mondo societario, intraprendendo la carriera come Brand manager di Imagina Srl, con ragione sociale nella capitale ma operativa su tutto il territorio nazionale. "Fresco" di un’esperienza americana nata da un progetto: quello di far parte di Wine-Bar Ombra, all’interno del ristorante Amici, nel cuore di Hollywood, nella californiana Los Angeles; con la diretta responsabilità di importazione dei vini, messi poi in carta, non solo Made in Italy ma anche di provenienza internazionale. Un locale di assoluta eccellenza frequentato quotidianamente da star del cinema internazionale, da politici e manager del mondo dell’imprenditoria americana. Il suo studio sempre aggiornato nell’enologia globale, e l’ampio portfolio di contatti con le aziende, danno vita a numerose collaborazioni nel settore della carta stampata. Ne consegue la competenza enogastronomica accresciuta nel tempo. www.laltraitalia.it

L’ALTRAITALIA è online dal 20 novembre 2014 e si definisce il primo giornale online di buone notizie dall’Italia. E’ una vetrina di eventi e attualità che descrive, senza condizionamenti, il bello e le risorse del nostro Paese. Le rubriche dedicano spazio al turismo con itinerari di viaggio da nord a sud dell’Italia, al mondo dei vini e dei sapori, allo stile e i piaceri della vita, agli avvenimenti di cultura e intrattenimento e alla cura e benessere del corpo e dell’anima. Non mancano i pareri esperti su temi di ogni genere attraverso la realizzazione di interviste e inchieste. Tra le rubriche una fissa di Oscar Farinetti intitolata Le Cose Buone da “Oscar” dove l’imprenditore e scrittore racconta ai lettori di L’ALTRAITALIA le cose positive che vede in giro e “Il Meglio del Sud” dedicata alle persone e alle piccole realtà imprenditoriali che fanno la differenza nel Mezzogiorno e curata dalla food blogger pugliese Adele Rizzi.