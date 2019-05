I tre moschettieri dei distillati francesi: Cognac Hine, Armagnac Janneau e Calvados Boulard

Durante i giorni della manifestazione “Spirits Experience” i distillati francesi Cognac Hine, Armagnac Janneau e Calvados Boulard, sono stati degustati con il supporto di Gabriele Rondani, PR & Marketing Director di Rinaldi 1957 (www.rinaldi1957.it), per festeggiare la partnership con “Oblio", il Cellar Bar che aprirà ufficialmente a settembre. Mario Farulla, Barmanager del “Ristorante Baccano” di Roma, astro nascente della miscelazione italiana, ha incantato tutti con cocktail originali e creativi che utilizzavano Cognac Hine, Armagnac Janneau e Calvados Boulard nella versione XO e Champagne Jacquart​.

Ecco le ricette dei quattro drink realizzati per l’occasione dal barmanager Mario Farulla: Italian reinassance con Cognac Hine 45ml, lemon syrup 10ml, Italicus 15ml, Champagne Jacquart 30ml, Bread essence Antonella Bondi presentato in bicchiere Coupette. Quindi il Tropical Koriko con Calvados Boulard 30ml, umeshu 45ml, citric banana 20ml, bergamot essence Antonella Bondi presentato in bicchiere Tumbler. Terzo drink, il Dangerous Highball realizzato con Cognac Hine 40ml, peach liquor 20ml, soda choco crumbe Antonella Bondi presentato in bicchiere Collins. Quarto e ultimo drink, il Pinch of Punch con Armagnac Janneau 20ml, rum Trois Rivières VSOP 20ml, Seedlip spice 20ml, hibiscus syrup 10ml, Champagne Jacquart 45ml proposto in bicchiere Tumbler.

RINALDI 1957

Rinaldi oggi ha superato i 61 anni di storia e rappresenta una società di sviluppo di Brand e di distribuzione specializzata nel canale On Trade, a cui si affidano oltre 9 mila clienti che ricercano qualità e servizio d’eccellenza. Rinaldi 1957 vanta anche la collaborazione della società Effeci di Parma, che si occupa da oltre 20 anni di servizi commerciali e logistici nel canale GDO del beverage alcolico soprattutto di vini e spumanti di pregio, mantenendo relazioni dirette con i Cash & Carry e con molti player della Distribuzione Moderna.

Giuseppe Tamburi, Marcello de Vito Piscicelli, Gabriele Rondani e Luca Gasparella sono alla guida della società che, oltre a un ricco portafoglio di distillati e liquori, vanta un ingente portafoglio vini pari al 40% del fatturato. Tra gli spirits che meglio rappresentano Rinaldi1957, non mancano autentici leader internazionali d’immagine, quali i rum Don Papa, Trois Rivières, Centenario; il Brandy spagnolo “di lusso" Cardenal Mendoza, PortoTaylor’s, CognacHine, Armagnac Janneau, Calvados Boulard, Whisky Teeling, Glenfarclas, Douglas Laing, Kamiki, Kura e Kirin Fuji Sonroku, Vodka Imperial Gold (la più venduta in Russia nel segmento premium), Batida de coco Mangaroca. Negli ultimi anni a fianco delle pluripremiate grappe Nannoni e Pilzer, si sono aggiunti il gin Ginepraio, l’Amaro Formidabile, il Vermouth Oscar697 che compongono il “Negroni Formidabile”, un intramontabile cocktail rivisitato da Rinaldi.

Dal 1999 l’azienda Rinaldi commercializza direttamente un qualificatissimo assortimento di vini italiani e stranieri, di medio-alto profilo ma anche di grande bevibilità, capaci di rappresentare il loro territorio, tra cui lo Champagne Jacquart, gli Spumanti Franciacorta La Montina e il Prosecco Valdobbiadene e DOC “Serre di Pederiva” e un ricco portafoglio di prodotti italiani d’eccellenza, tra cui si possono trovare i vini dell’azienda H.Lun, la più antica cantina privata dell’Alto Adige, i vini del cuore del Chianti di Castello Vicchiomaggio, il Verdicchio di Matelica della cantina Belisario, o il Barolo Monvigliero della cantina di Pietro Rinaldi. Questi sono solo alcuni dei preziosi prodotti distribuiti in Italia da questa importante realtà e se ne possono trovare molti altri consultando la parte dedicata del sito web dell’azienda: Concilio, Branko, Valpantena, Gaggioli, Villa di Corlo, Inniskillin Ice wine, Celli, Le Lupinaie, Poggio Rubino, Batzella, Contesa, Marianna, Poderi Parpinello e birre (birre artigianali Apec).

Per maggiori informazioni

www.facebook.com/Rinaldi1957

www.instagram.com/Rinaldi_1957